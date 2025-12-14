Singura ambasadă din lume unde animalele angajaților sunt permise la birou. Politica pet‑friendly a schimbat complet atmosfera de lucru

Reprezentanța Permanentă a Poloniei la Uniunea Europeană are o politică „pet‑friendly” prin care angajații își pot aduce animalele de companie la birou, mai ales câinii, pentru a face față stresului de la locul de muncă. În sediu, animalele contribuie la o atmosferă relaxată. Această regulă se aplică doar personalului intern, nu accesului liber al publicului cu animalele de companie în timpul vizitelor consulare sau de protocol.

Reprezentanța permanentă a Poloniei pe lângă Uniunea Europeană a fost lăudată pentru că este singura ambasadă din lume care permite personalului să își aducă animalele de companie la birou. Andrzej Sadoś, inițiatorul acestei măsuri și fost ambasador, susține că animalele ajută la reducerea stresului la locul de muncă.

Deși animalele de companie nu sunt permise în instituțiile Uniunii Europene, cum ar fi Comisia, Consiliul și Parlamentul, reprezentanța permanentă a Poloniei pe lângă UE își încurajează personalul să își aducă la serviciu patrupedele dacă nu au cu cine să le lase acasă, scrie notesfrompoland.

Productivitatea la locul de muncă a crescut

„Aici lucrezi uneori câteva ore pe zi, șapte zile pe săptămână”, a declarat Sadoś pentru serviciul de știri RMF24. „Este foarte bine pentru moral dacă un angajat nu are cui să-i lase câinele, dar poate veni aici cu el”. Acesta a mai spus că prezența animalelor la birou reduce stresul și are un efect foarte pozitiv asupra muncii.

Inspirația a venit din politici similare de la instituțiile internaționale din Elveția, unde Sadoś a ocupat anterior funcția de șef-adjunct al ambasadei Poloniei la Berna și de reprezentant permanent al Poloniei la Națiunile Unite la Geneva.

Animalul de companie al fostului ambasador, un cocker spaniel englez pe nume Mini, s-a obișnuit rapid cu ambasada din Bruxelles. Cu toate acestea, câinele oficial al biroului este Wilczek, adoptat de la un adăpost.

Printre alte patrupede ale personalului diplomatic se numără un chihuahua pe nume Poli, care aparține Martei de la contabilitate și care este adesea văzută dormind într-un coș, și Angy, un labradoodle deținut de Ilona de la biroul ambasadorului adjunct. În fiecare an, biroul publică calendare cu pisicile și câinii angajaților.