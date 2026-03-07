Un nou dispozitiv inteligent promite să schimbe modul în care stăpânii comunică cu animalele lor de companie. Practic, patrupedele ar putea „suna” stăpânul atunci când au nevoie de atenție.

Un „smartphone pentru animale” ar putea deveni în curând realitate. Gadgetul le permite câinilor sau pisicilor să ia legătura cu stăpânii lor într-un mod simplu și surprinzător.

Ce este PetPhone, telefonul pentru animale

O companie de tehnologie din Singapore a creat un dispozitiv portabil care ar permite animalelor de companie să comunice cu proprietarii lor, notează Euronews.

Dispozitivul se numește PetPhone și a fost prezentat la Mobile World Congress (MWC) din Barcelona de firma uCloudlink.

PetPhone folosește inteligență artificială (AI), senzori de mișcare și GPS. Animalul îl poartă la gât, iar gadgetul se conectează la o aplicație instalată pe telefonul stăpânului.

Prin aplicație, proprietarul poate:

să sune dispozitivul pentru a verifica ce face animalul,

să redea muzică,

să trimită alerte.

În același timp, aplicația arată locația animalului și nivelul de activitate, cu ajutorul GPS-ului și al senzorilor de mișcare.

Cum poate „suna” un animal stăpânul

Dispozitivul recunoaște anumite mișcări ale animalului și le transformă în notificări sau apeluri către stăpân.

„Credem că animalele pot folosi PetPhone pentru a comunica cu oamenii, la fel ca un copil”, a explicat Jeff Chen, CEO și fondator al uCloudlink.

De exemplu, dacă un câine sare de trei ori în șase secunde, dispozitivul poate iniția automat un apel către stăpân. Alte mișcări pot trimite mesaje diferite.

Un câine care se rotește în cerc ar putea declanșa o notificare în aplicație. Astfel, proprietarul ar putea înțelege că animalul îi transmite că îi este foame sau sete.

„Acesta este limbajul pe care l-am creat pentru animale, iar PetPhone traduce mișcările lor pentru oameni”, a spus Chen.

Dezvoltatorii spun că scopul PetPhone depășește simpla monitorizare a animalelor cu ajutorul camerelor sau al dispozitivelor de urmărire.

Ei vor să ofere o formă reală de comunicare între animale și stăpânii lor.

„Trăim în era inteligenței artificiale și ne-am dat seama că animalele noastre de companie încă așteaptă ca oamenii să le aducă și pe ele în această eră”, a declarat Jeff Chen.

Dacă tehnologia va deveni populară, relația dintre oameni și animalele lor ar putea intra într-o etapă complet nouă. În curând, câinele sau pisica ta ar putea să îți spună direct când are nevoie de tine.