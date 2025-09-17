Șoferiță prinsă cu un ponei de 150 kg în portbagajul mașinii roz. Cum a reacționat poliția

Pe 3 septembrie 2025, un control de rutină al poliției din Alsdorf, un oraș aflat lângă Aachen, în landul Renania de Nord-Westfalia (Germania), a scos la iveală o situație greu de imaginat. O șoferiță a fost surprinsă transportând un ponei Shetland în portbagajul mașinii sale roz. Cazul a fost relatat pe larg de publicația germană Bild.

Un ponei descoperit în portbagajul unei mașini roz

În timpul verificărilor obișnuite, unul dintre ofițeri a observat că bancheta din spate a autoturismului era rabatată și acoperită cu un covor. Spre surprinderea polițiștilor, acolo se afla un ponei alb din rasa Shetland, cu o greutate estimată la aproximativ 150 de kilograme. Proprietara improvizase un sistem de siguranță rudimentar, legând animalul cu o frânghie de o ureche metalică din interiorul mașinii. Potrivit declarațiilor autorităților, femeia părea convinsă că astfel animalul era „suficient de bine asigurat”.

Riscurile calculate de polițiști

Poliția din Aachen a explicat într-un comunicat oficial că transportul poneiului reprezenta un risc major. În cazul unui accident frontal la doar 50 km/h, animalul ar fi fost aruncat înainte cu o forță echivalentă a 7,5 tone. Impactul ar fi avut consecințe dramatice, punând în pericol nu doar viața șoferiței, ci și a animalului.

„Nici măcar un câine, cu atât mai puțin un ponei Shetland, nu ar trebui transportat în acest mod”, au subliniat ofițerii. De asemenea, legea germană prevede legi stricte privind siguranța animalelor în timpul transportului, iar nerespectarea acestora atrage sancțiuni.

Reacția femeii și atitudinea poliției

În ciuda explicațiilor și a pericolului, șoferița a refuzat să accepte amenda contravențională de 35 de euro. Potrivit purtătorului de cuvânt al poliției din Aachen, femeia „a fost foarte neînțelegătoare și necooperantă”, susținând că metoda aleasă este adecvată.

Pe de altă parte, poneiul a părut complet relaxat pe durata controlului și a discuției, stând calm pe covorul din mașină și urmărind scena fără vreo reacție de teamă sau neliniște.

În Germania, ca și în alte state europene, transportul animalelor de mari dimensiuni necesită vehicule special echipate, cu sisteme de protecție menite să reducă la minimum riscurile pentru pasageri și animale.