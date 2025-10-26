Spectacol de eleganță canină în Moldova. Cei mai frumoși câini ai României au strălucit pe podiumul „Vrancea Dog Show” 2025 / Au participat peste 200 de câini de rasă din țară și străinătate

Județul Vrancea a fost gazda unuia dintre cele mai frumoase evenimente dedicate iubitorilor de animale: expoziția canină „Vrancea Dog Show”, ajunsă la cea de-a VIII-a ediție. Organizată de Asociația Chinologică Vrancea, a reunit la centrul de evenimente Boemia Garden din comuna Vânători peste 200 de câini de rasă din întreaga țară, dar și din străinătate, scrie Monitorul de Vrancea.

Vrancea, gazda unui eveniment canin de excepție

Proprietarii de animale, crescătorii și spectatorii au avut parte de două zile pline de competiții, demonstrații și momente memorabile, toate desfășurate într-o atmosferă de fair-play și bucurie.

Câini de rasă și arbitri internaționali

Competiția a avut un nivel ridicat de profesionalism, fiind arbitrată de un juriu internațional, alcătuit din experți chinologi din Serbia, Cipru și România. Aceștia au evaluat cu atenție fiecare participant, ținând cont de criterii precum standardul rasei, postura, mișcarea, dresajul și expresivitatea câinilor.

Printre rasele prezente s-au numărat Ciobănescul German, Golden Retriever, Bulldogul Francez, Pudelul, Husky Siberian, Chow-Chow, Staffordshire Bull Terrier, dar și exemplare rare, care au atras toate privirile, precum Akita Inu, Basenji sau Samoyedul. Fiecare câine a fost pregătit cu grijă de stăpânul său, iar legătura dintre om și animal a fost vizibilă în fiecare mișcare și gest.

Spectacol pentru public și emoții pentru participanți

„Vrancea Dog Show” a fost și un spectacol pentru public, care a avut ocazia să admire exemplare impresionante și să afle mai multe despre îngrijirea și dresajul câinilor de rasă. Pe lângă probele de frumusețe, vizitatorii s-au bucurat de demonstrații de agilitate, parade tematice și sesiuni foto cu câinii participanți.

Pentru stăpâni, evenimentul a însemnat și o ocazie de socializare, schimb de experiențe și promovare a rasei preferate. Mulți dintre participanți provin din cluburi și asociații chinologice din toată țara, iar pentru unii, „Vrancea Dog Show” a fost un pas important în drumul către competițiile internaționale de prestigiu.

Cei mai frumoși câini au urcat pe podium

După două zile intense de jurizări, cei mai frumoși și antrenați câini au fost răsplătiți cu diplome, cupe și premii speciale. Câinii care s-au clasat pe primele locuri la categoriile „Best of Breed” (Cel mai bun exemplar al rasei) și „Best in Show” (Cel mai bun câine al expoziției) au primit aplauze îndelungate din partea publicului.

Evenimentul a fost organizat impecabil de Asociația Chinologică Vrancea, cu sprijinul Consiliului Județean Vrancea, care a transmis un mesaj de apreciere: „Județul Vrancea a fost gazda unui eveniment spectaculos dedicat iubitorilor de animale, ajuns la cea de-a VIII-a ediție – expoziția canină «Vrancea Dog Show», organizată de Asociaţia Chinologică Vrancea, în zilele de 18 și 19 octombrie, în comuna Vânători.

Peste 200 de câini de rasă din România și din alte țări au participat la acest concurs de frumusețe canină, fiind evaluați de jurați din Serbia, Cipru și România. Cei mai frumoși și mai bine antrenați patrupezi au urcat pe podium, spre bucuria publicului și a stăpânilor lor.

Felicitări organizatorilor pentru efortul depus și pentru faptul că au pus încă o dată Vrancea pe harta evenimentelor internaționale de această anvergură! Mulțumim tuturor participanților și vizitatorilor pentru atmosfera minunată”.