140 de câini comunitari au fost sterilizați săptămâna trecută în cadrul unei acțiuni de amploare desfășurate pe parcursul a trei zile la stația de sortare din Rudeni, Chitila. Proiectul a fost coordonat de doctorul Ovidiu Roșu, cu sprijinul fundației Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz – SUST, anunță Protecția Animalelor Ilfov.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Condiții dificile, rezultate remarcabile

Acțiunea a fost extrem de solicitantă, desfășurându-se în condiții dificile: frig, ploaie și mizerie. Totuși, rezultatele sunt remarcabile: sterilizarea masivă va preveni înmulțirea haotică a câinilor din zonă, care anterior ajunsese la cote alarmante.

Toți câinii castrați sunt în siguranță și au fost lăsați în mediul lor natural. Din păcate, acești câini nu sunt adoptabili, fiind extrem de speriați de prezența oamenilor la mai puțin de 300 de metri.

Proiectul a demonstrat importanța muncii în echipă: ONG-uri și statul român colaborând cot la cot. Alături de doctorii Ovidiu Roșu, Mircea Ștefănache și Irina Corbu, au participat membri ai Protectia Animalelor Sector 1 și ai ASPA București.

Organizatorii au transmis mulțumiri speciale către Susy Utzinger, al cărei sprijin constant a făcut posibilă realizarea acestei acțiuni.

Sterilizarea în masă rămâne cheia pentru controlul populației de câini comunitari. Experiența din Rudeni arată că prin colaborare și implicare, comunitățile pot face o diferență reală pentru animalele fără stăpân.