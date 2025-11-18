Echipele mixte ale ASPA București și Poliției Locale au desfășurat recent o acțiune de informare și control privind deținerea legală a câinilor în Sectorul 2 al Capitalei, cu sprijinul Jandarmeriei București.

În cadrul acțiunii, au fost purtate discuții cu 189 de locatari care dețineau 74 de câini, dintre care:

36 de câini de rasă

38 de câini de rasă comună

Dintre câinii de rasă comună, 8 erau sterilizați, iar 18 erau microcipați. În plus, 5 câini au fost microcipați pe loc de medicii de la Hands&Paws Vet, care au însoțit echipa pe teren.

Notificări și invitații pentru proprietari

Polițiștii locali au emis 21 de notificări privind obligativitatea sterilizării și/sau microcipării, cu termen de 30 de zile pentru intrarea în legalitate. De asemenea, 46 de invitații au fost lăsate proprietarilor care nu au fost găsiți acasă.

Aceste măsuri urmăresc informarea, prevenția și responsabilizarea deținătorilor de câini, contribuind la un mediu mai sigur și mai curat în comunitate.

Sterilizare și microcipare gratuită în Sectorul 2

Ca urmare a acestei acțiuni, clinica veterinară mobilă Hands&Paws va efectua sterilizări pentru câinii de rasă comună în zilele de 22 și 23 noiembrie, la Autobaza Floreasca, intrarea prin str. Giuseppe Garibaldi.

Toți proprietarii care au primit notificări, dar și alți deținători interesați, își pot programa câinii pentru sterilizare și microcipare gratuită.

Programările se fac la numărul de telefon: 0743.204.942

Program de luni până vineri: 09:00–16:00

Această inițiativă reprezintă o oportunitate excelentă pentru proprietarii de câini să-și aducă animalele în legalitate și să contribuie la bunăstarea comunității.