Un tânăr de 17 ani din judeţul Bistriţa-Năsăud a primit, joi, mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile după ce a schingiut şi ucis un câine fără stăpân, într-o pădure din apropierea oraşului Beclean, transmite Agerpres.

Polițiștii au cerut arestarea tânărului după aproape trei săptămâni de la faptă

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, fapta a fost comisă la data de 22 octombrie, iar tânărul a fost reţinut de poliţişti, pentru 24 de ore, trei săptămâni mai târziu.

“La data de 12 noiembrie a.c., în urma cercetărilor efectuate şi probelor administrate, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor au dispus reţinerea, pentru 24 de ore, a unui tânăr de 17 ani, cercetat pentru comiterea infracţiunii de uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept. În fapt, la data de 3 noiembrie a.c., poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea infracţiunii prevăzută de Legea 205/2004. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit faptul că, la data de 22 octombrie a.c., într-o pădure din oraşul Beclean, tânărul ar fi schingiuit un câine fără stăpân, care ulterior a decedat“, a transmis IPJ.

Judecătoria Beclean a admis, joi, propunerea procurorilor de arestare preventivă a tânărului de 17 ani, pentru o perioadă de 30 de zile.

Potrivit soluţiei publicate pe portalul instanţelor de judecată, tânărul are antecedente penale şi este cercetat într-un dosar de furt, această din urmă infracţiune fiind comisă în intervalul 20 iulie – 23 octombrie.

Decizia Judecătoriei Beclean poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunţare.