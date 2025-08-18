Tânărul din Arad care a lansat o platformă pentru adopții: “Inițial o gândisem ca un Tinder pentru animale. Apoi am deschis ochii!” (VIDEO)

O tendință tot mai prezentă în România în ultimii ani este cea a platformelor pentru adopții de animale. Sute de suflete din adăposturi sau în risc de abandon, care au nevoie urgentă de o familie, sunt adesea la un click distanță. Cum ajung click-urile să transforme vieți ne povestește Rareș Tomoiagă, tânărul fondator al pawfect.ro.

Cu toate că drumurile sale îl poartă mai mult între Arad, unde locuiește, și Timișoara, unde este încă la facultate, și-a făcut timp să ajungă și la București. A venit să viziteze primul adăpost care a acceptat să pună anunțuri cu câini pe platforma sa – Adăpostul Speranța. Printre sutele de suflete care așteaptă o familie, povestește pentru Pets&Cats cum a început totul cu doar un an de zile în urmă și cum a ajuns deja să faciliteze primele adopții.

“Încă sunt student la Universitatea Politehnică din Timișoara, la Facultatea de Automatică și Calculatoare. Momentan nu am alt job, doar studiez și în paralel mă ocup și de site. Cu toate că are o oarecare legătură cu ce studiez, nu aș putea spune că am fost inspirat de facultate”, spune Rareș.

La cei 21 de ani ai săi, spiritul temerar nu îi lipsește și are încredere că va putea produce o schimbare. Totul a început în timpul liber, la o cafea cu niște prieteni, când a pus bazele platformei sale prin care își propune să aducă laolaltă animale în căutarea unei familii, adoptatori, proprietari de animale și specialiști din domeniu.

„De mic am crescut cu animale, iar părinții mei au avut mereu grijă să am pe lângă mine pisici și căței. Mi-au plăcut de mic, am prins empatie față de ele, dar nu m-am gândit că voi face asta când voi crește. Totul a pornit de la o idee spontană”, își aduce aminte tânărul.

De la un pet-Tinder, la o platformă în sprijinul animalelor

Ne povestește că a plecat la drum cu o altă idee în minte. „La început, nefiind inițiat și necunoscând atât de bine domeniul, m-am gândit să fac un site de dating pentru animale, astfel încât să-i ajut pe cei care voiau să dea animalul la montă. Dar după ce am reflectat mai bine și am discutat cu mai mulți cunoscuți, am realizat că nu ar fi tocmai etic în condițiile în care în România o reală problemă este cea a animalelor fără adăpost. Am întâlnit câțiva oameni, prieteni, de prin zona ONG-urilor care mi-au deschis ochii. Chiar dacă mă gândisem doar la montă legală, cu pedigree, tot cred că este mai mare nevoia de a răspunde la problema animalelor abandonate, a celor care au nevoie de o familie”, spune fondatorul pawfect.ro.

În scurt timp, Rareș și-a dat seama că exista o nevoie care trebuia acoperită, iar cam acum un an deja lucra la design, la tot ce ține de funcționalitate. Era la bunici când a luat decizia de a redirecționa proiectul către noul concept prin care să susțină ideea de societate pet-friendly.

Rareș Tomoiagă: “Am decis să renunț la rubrica pentru montă definitiv și am introdus rubrica pentru adopții, care în prezent este cea mai căutată. Sunt peste 110 anunțuri active în momentul de față. Chiar dacă nici la început nu am pornit cu intenția de a face ceva rău, acum sunt 100% sigur că platforma este una care ajută.”

Și astfel, dintr-un Tinder pentru animale, platforma s-a transformat într-un site care să salveze animale, dar și un loc în care oamenii să găsească tot ce au nevoie pentru blănoșii lor.

“Eu am gândit-o ca singura platformă de care să aibă nevoie iubitorii de animale din toată țara. Adică să cuprindă atât zona aceasta de adopții și anume anunțuri, dar și tot ce ține de servicii, precum dresaj, grooming, ce ține cosmetică, cabinete veterinare, pet hoteluri și vrem să mai introducem multe alte rubrici. Practic să avem totul într-un singur loc. Ideal ar fi să ajungem să poți găsi tot ce ai nevoie pe platformă, să nu mai trebuiască să te duci pe alte motoare de căutare”, detaliază tânărul.

Adopția venită de la sute de kilometri distanță

Unul dintre primii adoptatori de pe platformă este de la sute de kilometri față de locul din care Rareș își desfășoară activitatea. O doamnă din București a văzut anunțul pe Pawfect și astfel a descoperit-o pe Veverița, o cățelușă albă, de doar câteva luni, de la Adăpostul Speranța.

A fost pentru prima dată când a simțit cel mai înalt potențial al platformei. Spune că a fost un vis îndeplinit. “Îmi amintesc doar că eram la facultate, nu eram în cel mai bun momentul al meu pentru că tocmai picasem un examen. Și atunci am scos telefonul, tocmai primisem un mesaj de la adăpost. Scria că cineva a văzut un anunț pe Pawfect și că a venit să ia cățelul din adăpost și că a fost o adopție fericită. M-am bucurat enorm de mult și am simțit că are sens ceea ce fac. Le mulțumesc în mod special celor de la Adăpostul Speranța pentru că ei au fost primii care au crezut în concept încă de la început”, povestește Rareș.

De atunci adopțiile de pe platformă s-au înmulțit, dar la fel de mult și anunțurile, deoarece potrivit datelor raportate de adăposturi numărul câinilor care au nevoie de o familie îl depășește cu mult pe cel al adopțiilor. La Speranța acest raport este de o adopție la circa 5-10 câini.

Rareș: “Mi-aș dori să devină o platformă principală pentru iubitorii de animale din țară, să conectez oamenii cu animalele, dar și între ei. Aș vrea să ușurez procesul de a găsi ceea ce ai nevoie pentru tine și pentru animalul tău.” Vrea să ajungă atât de utilizată încât adopția unui animal să devină nu doar o necesitate, ci o normalitate.

Pentru prima dată într-un adăpost

Fondatorul platformei ne dezvăluie un mic secret – este pentru prima dată când a pășit într-un adăpost, cu toate că a mai avut discuții și întâlniri online cu diverse asociații.

Spune că începe să descopere acest tip de abordare și în alte zone din țară și să intre în contact cu tot mai mulți oameni care vor o schimbare în bine pentru animale, cu salvatorii cu nume necunoscut, dar foarte prezenți în zonele lor, cu diverse comunități pet-friendly.

“Deocamdată, cea mai mare deschidere am întâlnit-o în regiunea București-Ilfov. Pe platformă avem un parteneriat oficial cu Adăpostul Speranța, iar acum și cu ASPA”, declară Rareș Tomoiagă.

Dincolo de adăposturi, oricine își poate deschide un cont pe platformă, iar pentru cei care vor să adopte există atât informații despre câine în anunț, cât și datele de contact. Mai departe este respectată politica fiecărui centru de adopții în parte.

O responsabilitate a platformelor online

În condițiile în care tot mai multe voci, printre care organizații, persoane publice sau comunități online susțin nevoia de a avea o societate prietenoasă cu animalele de companie, Rareș spune că până la urmă ar trebui să fie și o responsabilitate a platformelor de conținut.

Rareș Tomoiagă: „Acum am început să fac și educație prin modul de promovare al platformei mele. La fel ca în cazul oricărei probleme, cea mai bună și cea mai eficientă soluție este educația. Mi se pare că fiecare problemă legată de animale fără adăpost sau animale care nu sunt tratate cum ar trebui apare din cauza faptului că nu suntem suficient educați de mici. Avem impresia că un câine este un obiect.”

Spune că vede o deschidere din ce în ce mai mare către cauza animalelor fără stăpân și că circa 85-90% dintre mesajele primite sau reacțiile din social media sunt pozitive, sunt de la oameni care apreciază conceptul și își doresc binele animalelor.

„Chiar vor să ajute, sunt oameni care dau share la postări pur și simplu fără să aștepte ceva în schimb. Câinii sunt și ei ființe, gândesc și reacționează la comportamentele noastre. Nu este ființă pe pământul ăsta să te iubească mai profund și mai loial decât un câine”, ne spune Rareș zâmbind.

El crede că este de datoria oamenilor să se implice și totuși dacă nu vor să ajute, măcar să nu le facă rău, să învețe să respecte animalele.

