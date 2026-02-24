În spiritul Mărțișorului, Shopping City Timișoara găzduiește un târg de adopții de amploare, dedicat câinilor și pisicilor aflate în grija asociațiilor de protecție a animalelor. Evenimentul este organizat de Asociația Poli, în parteneriat cu Asociația HappyTails, Asociația Rin Tin Tin, Asociația Micaela și Asociația Bucuriile Măriucăi.

Târg de adopții de Mărțișor la Shopping City Timișoara

Târgul are loc în perioada 28.02- 01.03.2026, între orele 11.00- 19.00, în parcarea centrului comercial – zona F1, unde vor fi disponibili pentru adopție peste 100 de câini și pisici (pui și adulți). Vizitatorii vor putea interacționa cu animalele și vor primi informații din partea voluntarilor despre adopția responsabilă și nevoile fiecărui blănos.

În completarea târgului de adopții, în interiorul mall-ului va fi amenajat și un stand cu mărțișoare, cumpăraătorii putânt să facă o faptă bună, donând pentru susținerea activității asociațiilor.