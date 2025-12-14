Tiara, cățelușa soților Andreea și Cabral Ibacka, sărbătorită cu tort și urări la împlinirea a 13 ani. Este o mamă eroină și o minune că trăiește: „A depășit speranța de viață a rasei. La mulți ani, bătrânica noastră frumoasă”

Andreea Ibacka, actriță și vedetă de televiziune, este o mare iubitoare de animale. Soția lui Cabral a relatat în mediul online că familia ei a sărbătorit-o pe Tiara, cățelușa cane corso care, de 13 ani, îi este aproape. Tiara este o mamă eroină, a fătat nu mai puțin de 11 pui și este foarte inteligentă, Andreea susținând că patrupeda chiar înțelege limba română.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Sărbătoare în familia Ibacka: Tiara a împlinit 13 ani

„Sunt mamă de copii, dar și mamă de căței — cine a iubit un animal știe cât de adevărată e vorba aceasta. Pentru că legătura nu se măsoară în cuvinte, ci în lăbuțe care te caută prin casă, în cozi care-ți fac ziua mai bună, în momentele când ea stă de pază ca un bodyguard, fiindcă are grijă. De 13 ani TIARA (cane corso) ne-a oferit iubire, protecție și o liniște pe care n-o pot explica. E acolo, indiferent cât de haos e în jur. Un suflet care nu cere nimic și dă tot. Mamă eroină: 11 pui, pe care i-a crescut cu o răbdare și o disciplină la care eu încă lucrez.”, a scris Andreea Ibacka pe rețelele sociale.

Cum o alintă Andreea

Chiar dacă acum este o „bătrânică cu farmec”, Tiara are în continuare pretenții: mănâncă doar când îi convine și se ridică doar atunci când dorește. Pentru Andreea și familia sa, vârsta este doar un număr, iar restul ține de personalitatea aparte a cățelușei. Tiara a depășit speranța medie de viață a rasei, iar fiecare zi alături de ea le oferă lecții despre loialitate, răbdare și iubire necondiționată.

„Și acum… o bătrânică cu farmec. Și pretenții: mănâncă doar dacă îi convine, se ridică doar dacă vrea. Vârsta e doar un număr… restul e personalitate. Îi spunem la mulți ani (născută 11.12.2012) și îi mulțumim că a ales să rămână cu noi mai mult decât scria pe net.

A depășit speranța de viață a rasei și parcă în fiecare zi ne mai dă câte o lecție despre ce înseamnă loialitatea, răbdarea și iubirea. Dragostea, grija și conexiunea cu familia pot scrie alte cifre decât cele din statistici. Iar Tiara e binecuvântarea noastră cu blană.

La mulți ani, bătrânica noastră frumoasă. Și de acum înainte să ne păzești, să ne iubești, să ne educi, să ne cerți, să ne înțelegi – la propriu – fiindcă Tiara chiar înțelege limba română. Este câinele – om. Inteligentă cât să știe tot ce simțim și blândă cât să ne aline înainte să apucăm noi să spunem ceva.”, a mai precizat vedeta TV.

„E parte din familie. Și o iubim nespus!”

Cu această ocazie specială, Andreea a pus poze cu Tiara de la vârsta de două luni, amintind tuturor cât de puternică este legătura dintre oameni și animalele lor de companie: „Tiara nu e „doar un câine”. E parte din familie. Și o iubim nespus! P.S.: Am adăugat și poze cu ea de la vârsta de 2 luni”.