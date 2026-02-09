Oregon a fost desemnat pentru al treilea an consecutiv drept statul cu cele mai puternice legi de protecție a animalelor, conform raportului recent publicat de Animal Legal Defense Fund (ALDF) pentru 2025.

ALDF urmărește de 20 de ani legile privind protecția animalelor, clasificând fiecare stat din SUA în funcție de eficiența și acoperirea legislației anti-cruzime și anti-neglijență asupra animalelor. Raportul anual arată cât de bine sunt protejate animalele față de abuz, neglijență și exploatare, evidențiind totodată tendințele și legile noi în domeniul bunăstării animalelor. În 2025, s-au remarcat interdicțiile asupra scoaterii ghearelor pisicilor și extinderea autorității de salvare a animalelor în situații de urgență, notează Newsweek.

Cele mai bune 5 state pentru protecția animalelor

Conform raportului ALDF, top 5 state cu cele mai solide legi pentru protecția animalelor sunt:

Oregon

Massachusetts

Maine

Illinois

Colorado

La polul opus, cele mai slabe legi se găsesc în Mississippi, Kentucky, Idaho, Alabama și North Dakota.

„Acest raport reflectă 20 de ani de progres incredibil în crearea și extinderea protecției pentru toate animalele, în statele din întreaga țară și în teritoriile SUA,” a declarat Chris Green, director executiv ALDF. „Aceste progrese sunt rezultatul muncii persistente a organizațiilor de protecție a animalelor, a legiuitorilor și a publicului care au colaborat pentru a asigura drepturile esențiale ale animalelor. Este mult de făcut, dar impulsul este de partea noastră și se accelerează.”

Oregon – liderul necontestat

Oregon se menține în top de două decenii datorită legislației extinse împotriva abuzului, neglijenței, abandonului, agresiunii sexuale și luptei între animale, precum și a aplicării stricte a acestor legi.

Statul este singurul care recunoaște oficial că animalele sunt ființe simțitoare, capabile de durere, stres și frică, aspect invocat de Curtea Supremă în mai multe cazuri pentru a avansa statutul animalelor.

Totuși, există lacune: definiția de „animal” nu include nevertebratele, iar Oregon nu a adoptat încă programe de avocați ai animalelor în instanțe, care ar permite reprezentanți specializați să vorbească în numele victimelor necuvântătoare.

North Dakota – locul cu cel mai mare decalaj

La capătul opus, North Dakota ocupă ultimul loc pentru al treilea an consecutiv. Raportul ALDF citează limbajul depășit al legislației și lipsa unor protecții clare ca motive pentru poziția sa slabă.

Statele precum North Dakota nu au prevederi clare privind agresiunea sexuală asupra animalelor și nu permit judecătorilor să interzică deținerea sau contactul cu animale după condamnare. De asemenea, legile nu reglementează proceduri cosmetice invazive (ex: scoaterea ghearelor) sau condițiile extreme de creștere a animalelor.

Statele cu cele mai mari progrese

În 2025, Nevada și Tennessee au înregistrat cele mai mari progrese:

Nevada a urcat cinci locuri până pe poziția 26, datorită „Reba’s Law”, numită după un bulldog englez care a murit tragic după ce a fost lăsat într-un recipient sigilat în căldură extremă. Legea a majorat pedepsele pentru cruzimea fatală, a permis cetățenilor să salveze animale în pericol și a impus evaluări psihologice pentru agresori.

Tennessee a urcat patru locuri până pe poziția 19, datorită unei noi legi care cere evaluări de sănătate mintală pentru adulții condamnați pentru cruzime față de animale, clarificării statutului privind abandonul și adăugării infracțiunilor de lupte între animale în legislația pentru infracțiuni organizate.

Tendințe naționale în protecția animalelor

În ultimele două decenii, legile americane privind animalele au evoluat semnificativ:

Procentul jurisdicțiilor care permit instanțelor să impună interdicții asupra deținerii de animale după condamnări pentru cruzime a crescut de la 41% în 2005 la peste 82% în 2025.

Legile care includ animalele în ordinele de protecție în caz de violență domestică au crescut de la zero la peste trei sferturi din state.

Interdicția scoaterii ghearelor pisicilor a fost adoptată în șase state și Districtul Columbia, permițând procedura doar în scopuri medicale.

Tot mai multe state implementează legi de salvare de urgență , permițând autorităților și, în anumite cazuri, civili, să intervină pentru animalele aflate în pericol imediat, cum ar fi cele lăsate în mașini fierbinți.



De asemenea, au fost adoptate legi pentru protecția animalelor în caz de dezastre, pentru locuințe, inițiative pentru traversări sigure ale faunei și restricții asupra folosirii animalelor în divertisment sau comerț.

Ce mai rămâne de făcut

Chiar dacă legislația privind protecția animalelor a avansat semnificativ, ALDF subliniază că există încă lacune: raportarea cazurilor, interdicțiile după condamnare și autoritatea de intervenție în situații de urgență trebuie consolidate.

Actualizările legislative continue și instrumentele de aplicare vor fi cheia pentru protecția eficientă a animalelor în toată țara.