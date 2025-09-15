Topul animalelor de companie preferate în Europa: Cine câștigă și cine pierde teren

Piața animalelor de companie din Europa traversează transformări și reflectă schimbări în preferințele și stilul de viață ale proprietarilor, în special după pandemie. În timp ce unele țări raportează creșteri spectaculoase în rândul pisicilor și câinilor, altele se confruntă cu scăderi în populațiile de păsări, pești sau mamifere mici, potrivit PetsInternational.

Topul animalelor de companie preferate în Europa

Populația totală de animale de companie din Olanda s-a redus la 18,5 milioane în 2024, față de 22,4 milioane în 2023, cifrele reprezentând 44% dintre gospodării. Numărul câinilor a coborât la 1,7 milioane (-5,6% față de 2021), iar pisicile au stagnat la 3 milioane, în scădere ușoară comparativ cu 2021 (-6,3%).

Germania: Scăderi pe mai multe segmente

În 2024, gospodăriile germane dețineau 33,9 milioane de animale de companie, sub nivelul de 34,3 milioane din 2023. Ponderea familiilor cu animale a scăzut de la 45% la 44%. La rândul lor, pisicile au crescut ușor, atingând 15,9 milioane (+200.000), însă câinii s-au menținut la 10,5 milioane (21% dintre gospodării). Alte categorii de necuvântătoare au cunoscut scăderi în ce privește prezența lor în casele oamenilor: păsări (-300.000), pești de acvariu (-200.000) și mici mamifere (-300.000).

Italia: Ascensiune puternică a pisicilor

Italia și-a păstrat populația totală stabilă, raportată la 65 de milioane de animale. Creșterea este însă evidentă la pisici, care au ajuns la 11,9 milioane în 2024, după un salt de 16,7% într-un singur an și o creștere totală de 18% față de 2021. Câinii au urcat la 9 milioane (+2,3% față de 2023), în timp ce populația de pești a scăzut la 28,1 milioane, iar păsările la 12,7 milioane (-1,4% față de 2021).

Franța: Categoria dominantă este cea a peștilor

Cu 75,1 milioane de animale de companie în 2024, Franța a raportat o creștere de 1,1 milioane față de 2022. Pisicile au ajuns la 16,7 milioane (+100.000), iar câinii la 9,7 milioane (+200.000). Categoria dominantă rămâne cea a peștilor de acvariu, care au crescut destul de puternic, de la 29,8 milioane în 2023 la 33,7 milioane în 2024. Păsările de apartament s-au menținut la 3,6 milioane, iar micile mamifere au înregistrat o creștere notabilă, de la 3,7 la 4,7 milioane.

