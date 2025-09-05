Tot ce credeai că știi despre comportamentul pisicilor e greșit. Pisica zgârie pentru că este fericită, arată cel mai nou studiu britanic

Este greu să ne gândim la obiceiul pisicilor de a zgâria mobila sau canapeaua ca la un lucru pozitiv, mai ales când această activitate ne poate distruge casa. Multă vreme, specialiștii au considerat comportamentul felinei ca fiind o reacție la stres și nesiguranță.

De ce le place pisicilor să zgârie

Însă un studiu realizat în Marea Britanie, publicat în revista Applied Animal Behavioral Science, sugerează că este timpul ca iubitorii de pisici să regândească acest obicei. Cercetarea a descoperit că acest comportament este legat de emoții feline pozitive.

Jacqueline Braggs, coautoare a studiului împreună cu Daniel Simon Mills, declară pentru Cats că foarte puține cercetări s-au concentrat exclusiv pe zgâriat fie în exterior, fie în interiorul casei. Scopul specialistei a fost să înțeleagă acest obicei din perspectiva pisicii, nu doar a unui proprietar iritat.

„Cu cât înțelegem mai bine comportamentul felin, cu atât îl putem controla mai eficient într-un mod pozitiv”, spune Braggs, fondator al firmei Caspers Pet Behaviour and Training din Marea Britanie.

Ce cred stăpânii

Niciunui stăpân nu-i place să i se strice mobila. Totuși, majoritatea celor aproape 1.800 de respondenți din Marea Britanie și Statele Unite au declarat că zgârieturile nu reprezintă o problemă majoră.

„Știm însă din alte sondaje că proprietarii intervin în multe feluri pentru a împiedica pisicile să zgârie mobila, unele metode fiind punitive pentru ele”, explică Braggs. „Există o discrepanță aici”.

Explicația posibilă? „Problema” este percepută diferit de la un stăpân la altul. În plus, reacțiile oamenilor afectează negativ pisicile, chiar dacă nu realizează asta.

Unde zgârie pisicile și ce înseamnă asta

Respondenții au raportat locurile preferate ale pisicilor unde le place să zgârie: ușa, canapeaua, mobila. Surprinzător, felinele zgâriau cel mai mult în spațiile de odihnă și confort: paturile din dormitor. Aceste zone nu sunt asociate cu stresul, ci mai degrabă cu relaxarea și interacțiunea.

Cu alte cuvinte, zgâriatul este adesea un semn de mulțumire și afecțiune, nu de anxietate. Și, surpriză, unele pisici chiar se bucură să aibă câini prin preajmă!

Braggs subliniază că zgâriatul, un comportament natural care întinde mușchii și menține ghearele sănătoase, poate fi asociat cu o stare emoțională pozitivă. Totuși, nu întotdeauna este cazul: „Unele pisici, de exemplu, zgârie ușa dormitorului când este închisă, dar nu și când este deschisă. Avem nevoie de mai multe cercetări pentru a înțelege contextele și posibilele legături cu emoțiile negative”.

Ce putem face noi, stăpânii

Lecția pentru stăpânii de animale este simplă: trebuie să le lăsăm să fie pisici și să le oferim locuri speciale pentru zgâriat: „Proprietarii ar trebui să le pună la dispoziție stâlpi de zgâriat”, recomandă Braggs. „Iar atunci când pisica zgârie în alte zone ale casei, e important să analizăm de ce o face, în loc să presupunem automat că își marchează teritoriul”.