Tradiția care ține America cu sufletul la gură. Faimoasa marmotă Phil a prezis încă șase săptămâni de iarnă

Faimoasa marmotă Punxsutawney Phil a prezis luni, 2 februarie, că iarna în Statele Unite va mai dura şase săptămâni, după ce şi-a văzut umbra când a ieşit din vizuina sa din Gobbler’s Knob, în Pennsylvania, transmite Agerpres.

Primăvara mai are de așteptat, potrivit marmotei Phil

Rozătorul a continuat astfel tradiţia “Zilei Marmotei”, care încă din anul 1887 atrage numeroşi curioşi în această mică localitate situată la aproximativ 100 de kilometri de Pittsburgh.

Potrivit legendei, care se adevereşte însă în numai aproximativ 40% din cazuri, dacă rozătorul îşi vede umbra când îşi părăseşte vizuina dintr-un trunchi de copac, aceasta sugerează continuarea vremii specifice iernii pentru încă şase săptămâni. În schimb, dacă afară este înnorat şi nu apare nicio umbră pe sol la ieşirea marmotei din vizuină, atunci începutul primăverii este aproape.

De-a lungul istoriei sale de 139 de ani, Phil şi-a văzut umbra de 109 ori, aşadar iarna lungă a fost cea mai frecventă predicţie a sa. Sărbătoarea zilei marmotei, care îşi are rădăcinile în vechile tradiţii agricole europene, şi-a câştigat faima mondială odată cu lansarea în 1993 a filmului “Ziua Cârtiţei” (Groundhog Day), cu actorul Bill Murray în rol principal.

Luni a fost, de asemenea, “Ziua Marmotei” districtului newyorkez Staten Island. Chuck, marmota din New York, şi-a văzut şi ea umbra la primele ore ale dimineţii, prezicând astfel tot încă şase săptămâni de vreme de iarnă.

