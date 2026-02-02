Temperaturile scăzute din ultimele săptămâni au adus în prim-plan o problemă sensibilă: bunăstarea animalelor în sezonul rece. În acest context, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Constanța au desfășurat, în perioada 26–30 ianuarie, o serie de controale menite să prevină suferința animalelor cauzată de frig, lipsa hranei sau adăposturile improprii.

Controale în mai multe localități din județul Constanța

Acțiunile au avut loc în Mihail Kogălniceanu, Fântânele și Mangalia, zone unde autoritățile au verificat dacă proprietarii respectă normele legale privind îngrijirea și protecția animalelor pe timp de iarnă.

În total, au fost controlați 11 proprietari, iar verificările au vizat un număr impresionant de 1.135 de animale. Printre acestea s-au numărat atât animale de fermă – ovine, caprine, porcine, bovine și cabaline – cât și păsări de curte și animale de companie.

Nereguli descoperite și sancțiuni aplicate

În urma controalelor, polițiștii au constatat mai multe nereguli legate de condițiile de adăpostire, protecția împotriva frigului și îngrijirea corespunzătoare a animalelor. Pentru aceste abateri, au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 12.000 de lei.

Amenzile au fost acordate în baza Legii protecției animalelor, a legislației privind gestionarea câinilor fără stăpân, precum și a normelor sanitar-veterinare în vigoare.

Responsabilitatea proprietarilor, esențială în sezonul rece

Autoritățile reamintesc faptul că, în perioadele cu temperaturi scăzute, animalele au nevoie de adăposturi adecvate, hrană suficientă și protecție împotriva intemperiilor. Respectarea acestor obligații nu este doar o chestiune legală, ci și una de responsabilitate morală față de ființele care depind în totalitate de oameni.

Acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind prevenirea suferinței animalelor și creșterea gradului de conștientizare în rândul proprietarilor.