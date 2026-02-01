Amenzi dure pentru stăpânii de câini și patrule în civil: „Toți cei prinși că nu respectă curățenia pe domeniul public sunt sancționați” / Avertismentul lansat de primarul Sectorului 3 al Capitalei

Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, anunță sancțiuni dure pentru stăpânii care nu strâng după animalele lor. Aceștia riscă amenzi între 200 și 500 de lei.

Primarul Sectorului 3 anunță patrule în civil și amenzi consistente pentru stăpânii de câini neglijenți

Edilul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, a transmis pe rețelele sociale că proprietarii de câini care nu respectă curățenia pe domeniul public riscă sancțiuni între 200 și 500 de lei. Măsura vine ca urmare a numeroaselor sesizări venite din partea cetățenilor care au semnalat lipsa de responsabilitate a unor stăpâni de animale.

Stăpânii de animale riscă să primească amenzi dacă nu strâng mizeria lăsată de cățeii lor, avertizează primarul Sectorului 3 al Capitalei. Negoiță îi atenționează pe proprietarii care nu strâng mizeria lăsată de animalele lor că vor fi sancționați. Edilul susține că aceasta este procedura.

Cetățenii care dețin animale sunt responsabili de fecalele pe care le lasă cățeii lor atuunci când îi scot la plimbare printre blocuri, parcuri sau pe trotuarele din București. De multe ori, bucureștenii au reclamat nepăsarea proprietarilor care nu strâng mizeria patrupedelor lor.

„Nu, nu are cineva ceva special cu dânșii, toți cei prinși că nu respectă curățenia pe domeniul public sunt sancționați. Dar pentru că și avem nenumărate sesizări că unii proprietari de căței uită că au și obligații, reamintesc tuturor că trebuie să fim civilizați și responsabili”, a explicat primarul.

Negoiță a precizat că este foarte simplu pentru stăpânii de animale să evite aceste amenzi și că responsabilitatea ține doar de ei. „Așadar, atenție pentru că este simplu, foarte simplu să evităm astfel de amenzi. Și depinde doar de noi”, a adăugat acesta.

Potrivit edilului, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 este activă în teren, patrulele verificând constant respectarea normelor, inclusiv în civil. Totodată, cetățenii pot semnala rapid neregulile prin intermediul numărului de telefon 021/9543 sau al aplicației Primăria Sector 3.