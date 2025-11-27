Florin Stănică, prorectorul USAMV, este noul preşedinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ‘Gheorghe Ionescu-Şişeşti’

Prorectorul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMV Bucureşti) şi membru corespondent al Academiei Române, Florin Stănică, a câştigat alegerile pentru preşedinţia Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, scrie Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

„Prof. univ. dr. Florin Stănică, prorector al Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMV Bucureşti) şi membru corespondent al Academiei Române, a câştigat alegerile pentru Preşedinţia ASAS avându-i contracandidaţi pe alţi doi renumiţi specialişti în domeniu – Aurel Badiu şi Ioan Jelev, cel care a fost până astăzi preşedintele în exerciţiu al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ‘Gheorghe Ionescu-Şişeşti’”, a transmis joi USAMV.

Potrivit sursei citate, competiţia a fost strânsă, preşedintele ASAS fiind decis abia în cel de-al doilea tur de scrutin. Mandatul are o durată de 4 ani şi va fi preluat începând cu 1 ianuarie 2026.

Vezi și Dincolo de știință și instinct: cum își dau seama câinii că ești o persoană rea

Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale