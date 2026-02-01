Animale lăsate în frig, stăpâni amendați drastic. Controale masive ale Poliției pentru Protecția Animalelor în plină iarnă

Având în vedere temperaturile scăzute din această perioadă, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu – Compartimentul Protecția Animalelor au desfășurat, în perioada 26 – 30 ianuarie a.c., acțiuni de verificare a modului în care stăpânii de animale respectă normele de protecție și bunăstare specifice sezonului de iarnă.

Operațiune pentru salvarea animalelor din frig

Acțiunile au vizat localitățile Mihail Kogălniceanu, Fântânele și municipiul Mangalia din județul Constanța, având ca scop principal prevenirea suferinței animalelor cauzate de frig, lipsa hranei sau a adăpostului necorespunzător.

Astfel, polițiștii au verificat 11 persoane fizice și un efectiv total de 1.135 de animale, printre care animale de fermă (ovine, caprine, porcine, bovine și cabaline), păsări de curte și animale de companie (exemplare canine și feline), notează Ordinea.ro.

Amenzi aplicate de Protecția Animalelor

În urma neregulilor constatate privind condițiile de adăpostire și îngrijire, oamenii legii au aplicat 16 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 12.000 de lei, dintre care 7 la Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, 5 la O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân și 4 la H.G. nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.

Ce obligații au stăpânii iarna

Potrivit Protecției Animalelor, în perioada sezonului rece, riscurile la care sunt expuse animalele cresc semnificativ, iar proprietarii au obligația legală de a asigura:

* Adăpost corect: Acesta trebuie să fie solid, ferit de curenți de aer, vânt și umezeală, prevăzut cu așternut uscat (paie/fân).

* Acces la apă potabilă: Verificarea surselor de apă de mai multe ori pe zi pentru a preveni înghețarea animalelor.

* Hrană adecvată: Administrarea unei rații calorice crescute, specifică speciei și vârstei, pentru a susține termoreglarea corpului la ger.

* Libertate de mișcare: Evitarea ținerii permanente în lanț, practică ce limitează posibilitatea animalelor de a se mișca pentru a se încălzi.

* Atenție sporită pentru categoriile vulnerabile: Limitarea expunerii la temperaturi extreme a puiuților, animalelor bătrâne sau bolnave.

* Supraveghere și identificare: Monitorizarea periodică a stării de sănătate și asigurarea microcipării animalelor conform legii.

Polițiștii anunță că vor continua să monitorizeze respectarea normelor de protecție a animalelor și vor interveni cu fermitate ori de câte ori viața sau bunăstarea acestora este pusă în pericol prin neglijență ori rele tratamente.