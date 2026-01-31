Prințesa moștenitoare a Spaniei, înconjurată de cățelușii care vor deveni ghizi pentru nevăzători. Sofia, prezentă la inaugurarea „școlii” pentru animale

Sofia, prințesa moștenitoare a Spaniei, a inaugurat vineri, 30 ianuarie, noul Complex Clinic și de Asistență al Fundației ONCE pentru câinii ghizi, un centru modernizat dedicat creșterii, instruirii și îngrijirii câinilor care vor deveni însoțitori și „ochii” persoanelor nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere din țară.

Evenimentul s-a desfășurat în Boadilla del Monte (Madrid) și a reunit un număr de oficiali de rang înalt, printre care secretarul de stat pentru Drepturi Sociale, Rosa Martínez; delegatul guvernului la Madrid, Francisco Martín; președintele Comunității Madrid, Isabel Díaz Ayuso; primarul orașului Boadilla del Monte, Francisco Javier Úbeda, și președintele Grupului Social ONCE, Miguel Carballeda, notează Once.es.

Complexul Clinic și de Asistență, un centru de excelență pentru câini ghizi

Noile facilități ale Fundației ONCE oferă un spațiu modern destinat creșterii și îngrijirii puilor; servicii veterinare și spital clinic echipat complet; laborator și servicii speciale pentru sănătatea animalelor; zone de socializare și dezvoltare timpurie pentru pui; facilități de cazare pentru câini.

„Școala” poate găzdui până la 175 de câini, iar clădirile sunt organizate pe mai multe zone funcționale pentru sănătatea animalelor. Aceste facilități permit reducerea riscurilor medicale și îmbunătățesc responsabilitățile Fundației.

Etapele formării câinilor

În timpul vizitei, Infanta Sofia a putut afla despre etapele prin care trece un câine până când devine „ochii” unei persoane nevăzătoare — de la reproducere și socializare, până la dresaj, viața de zi cu zi și chiar pensionare.

Unul dintre cele mai emoționante momente a fost întâlnirea cu o cățelușă labrador de 20 de zile, din litiera „048”, pe care Prințesa a numit-o Ona (care înseamnă „bună” sau „amabilă” în bască).

După prezentarea facilităților, Prințesa a interacționat cu familiile care educă patrupedele, printre care Jesús Enrique Barredo și Beatriz García, care se ocupă de Jinny, și Raquel González și Luis Blasco, care au grijă de Zafira.

Exerciții și demonstrații

Sofia a asistat și la o demonstrație realizată de Cristina Ruiz, instructor de mobilitate, împreună cu câinele ghid Watson. Demonstratia a arătat cum acești câini sunt instruiți să evite obstacole, să găsească treceri de pietoni, trepte, intrări și ieșiri în diverse medii urbane.

Un model de incluziune și autonomie

Conform oficialilor ONCE, aceste facilități îmbunătățesc condițiile de instruire și îngrijire a câinilor și reprezintă un angajament pentru autonomia, libertatea, siguranța persoanelor nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere care vor beneficia de sprijinul acestor animale în activitățile zilnice.