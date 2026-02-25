Primăvara începe cu o experiență de neuitat pentru stăpânele de căței în cadrul unui Woman’s Retreat organizat în frumoasa zonă a Transilvaniei. Această tabără, dedicată exclusiv doamnelor și patrupezilor lor, va integra perfect relaxarea și distracția.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Un 8 Martie altfel: Woman’s Retreat pentru stăpânele de căței

În perioada 6-8 martie, în zona Transilvaniei – într-o locație ce urmează să fie anunțată în viitorul apropiat – va avea loc tabăra pentru stăpânele de căței. Evenimentul dedicat doamnelor promite un weekend de neuitat, relaxant și plin de activități adorabile în aer liber, potrivit unei postări de pe pagina de Instagram dogscouts.ro.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Andreia Zota | Consilier comportamental pentru animale (@andreiazota)

Gândite special pentru a consolida relația dintre stăpâne și blănoșii lor, activitățile din cadrul taberei vor fi cu siguranțe demne de ținut minte. Participantele vor avea inclusă cazarea, masa, dar și sesiuni foto profesionale dedicate surprinderii momentelor speciale petrecute alături de cei mai buni prieteni ai lor.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de DOG SCOUTS ROMANIA (@dogscouts.ro)

Programul mai include, pe lângă activități recreative în natură și plimbări, socializare cu alte femei cu pasiuni comune și exerciții menite să stimuleze cooperarea și încrederea dintre câini și stăpânele lor. Organizatorii își propun să creeze un spațiu sigur și prietenos, în care participantele să se bucure de timp de calitate și să plece acasă cu amintiri de neuitat.

Nici data nu a fost aleasă la întâmplare. În preajma Zilei Internaționale a Femeii, tabăra oferă o alternativă inedită și originală de a sărbători feminitatea.

Citește și: