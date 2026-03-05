Un câine i-a salvat viața stăpânei sale. A descoperit că suferă de cancer: „Era cât o minge de golf”

Nu toți eroii poartă costume, și este cazul și acestui câine care a salvat viața stăpânei sale în momentul în care a descoperit că are cancer. De atunci, totul s-a schimbat pentru femeie, o fostă asistentă veterinară.

Un câine a salvat viața stăpânei sale

Colleen Ferguson, în vârstă de 70 de ani, locuiește în Headcorn, Kent, alături de câinele său, Inca. Atunci când ciobănescul german a început să se poarte ciudat, adulmec7ndu-i respirație în mod insistent, a decis că trebuie să ia măsuri.

După o perioadă în care Inca a manifestat un comportament ieșit din comun, Coleen a mers la medic. Nu mică i-a fost mirarea atunci când medicii i-au pus un diagnostic dur: cancer pulmonar. Din fericire însă, a fost descoperit când încă se mai putea face ceva.

„Chirurgul care mi-a extirpat un nodul de mărimea unei mingi de golf din plămânul stâng. Mi-a spus că Inca mi-a salvat viața”, a spus femeia, potrivit BBC.com.

Totul s-a întâmplat în 2015, în timpul unor ședințe de dresaj, pe când câinele avea doar doi ani. Inca a început să îi miroasă gura stăpânei sale și să fie îngrijorată. Nu și-a lăsat stăpâna în pace până ce aceasta nu a sesizat că ceva este în neregulă chiar la ea.

„Apoi, într-o zi, m-am trezit din somn și am găsit-o stând cu nasul la un milimetru de fața mea. În acel moment i-am spus soțului meu că voi face niște analize”, a mai povestit femeia.

Destinul i s-a schimbat radical

A mers la medic, iar analizele i-au ieșit bune. Inca însă era neliniștită, astfel că stăpâna ei a decis să facă o scanare fizică completă la o clinică privată. A și aflat că suferă de cancer în stadiu incipient.

„Nu-mi venea să cred – în afară de faptul că eram puțin obosită, nu aveam niciun simptom și nu am fost niciodată fumătoare. Mi-au spus că este practic imposibil să depistezi cancerul atât de devreme, decât dacă faci deja o scanare pentru altceva.

Și, prin urmare, nu am avut nevoie de radioterapie sau chimioterapie. Chirurgul a spus: «Câinele ăla te-a salvat, acum trăiește-ți viața»”, a mai povestit Coleen, care cu siguranță i-a urmat sfatul medicului, studiind ulterior scrierea creativă.

Acum este autoare și se bucură de viața sa alături de familie și Inca, pe care o recompensează cu fiecare ocazie.

