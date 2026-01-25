Un medic veterinar avertizează: Cinci rase de câini pe care NU le recomandă ca prim animal de companie pentru un stăpân începător

Câinii aduc bucurie în viețile noastre, însă unii sunt mai costisitori decât ne-am imagina, astfel că un medic veterinar a dezvăluit ce rase nu ar deține ca prim proprietar al unui animal de companie.

Cinci rase de câini pe care un medic veterinar NU le recomandă ca prim animal de companie

Medicul veterinar Amir Anwary a dezvăluit pe internet care sunt cele cinci rase de câini pe care nu le-ar recomanda celor care vor să aibă un câine ca animal de companie pentru prima oară.

Primul pe lista specialistului este câinele din rasa Rottweiler din cauza forței lor și a instinctelor puternice de pază.

„Dacă nu îi duci să socializeze, nu îi dresezi de la o vârstă fragedă și nu le oferi o conduită foarte puternică, pot deveni agresivi”, explică Anwary, care pune accent pe faptul că acești câini pot deveni chiar periculoși dacă nu sunt stăpâniți de la bun început.

De asemenea, veterinarul nu ar recomanda niciodată un câine din rasa Jack Russell ca prim câine al cuiva.

„Deoarece Jack Russell-ii sunt câini mici, mulți oameni îi subestimează”, explică acesta pentru The Mirror, adăugând că acești câini au personalități puternice și au un puternic instinct de vânătoare, astfel că pot dezvolta probleme grave de comportament dacă nu li se oferă destulă stimulare mentală.

De ce nu sunt buni pentru proprietarii fără experiență

Nici câinii Husky siberieni nu sunt recomandați ca prim câine, căci sunt prea încăpățânați și necesită multă muncă, lucru pe care mulți oameni nu îl înțeleg și se trezesc luați prin surprindere și chiar depășiți de situație.

„Acest câine este ca un copil mic mare și, dacă știi asta la intrare, e minunat. Dar mulți oameni nu înțeleg cu adevărat ce este un husky și ajung să regrete”, explică Amir Anwary.

A patra rasă nerecomandată este Akita Inu. Ei sunt foarte independenți și pot deveni chiar dominatori în lipsa unui dresaj serios. Cei care vor un astfel de câine trebuie să se gândească serios dacă chiar își doresc un astfel de câine în viața lor.

Ultima rasă pe care medicul veterinar nu o recomandă pentru prima oară unui stăpân este Malinois belgian, despre care spune că „nu este un animal de companie normal”.

„Acest câine nu este doar un adaos la viața ta – aceasta este viața ta. Au nevoie de o cantitate incredibilă de stimulare fizică și mentală doar pentru a rămâne fericiți. Trebuie să cercetezi cu atenție această rasă și să te asiguri că asta este ceea ce îți dorești înainte de a cumpăra una”, a conchis Anwary.

