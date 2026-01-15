Un motan s-a întors singur acasă, după o călătorie incredibilă de 250 de km în cinci luni. Povestea lui Filou, care a traversat granița, orașe și râuri pentru a ajunge la stăpânii lui, în Franța

Un motan albu-negru, dispărut cinci luni de acasă, a reușit să se întoarcă singur la stăpânii lui după o călătorie de 250 de km, traversând granița, râuri și orașe. Povestea lui Filou a emoționat internetul.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Un motan a străbătut 250 de kilometri din Spania până în Franța pentru a se întoarce acasă

Patrick și Evelyne Sire din Olonzac, Franța, l-au pierdut pe Filou în timpul unei opriri la o benzinărie din Maçanet de la Selva, Spania, pe 9 august 2025, scrie publicația franceză La Depeche.

„Era miezul nopții, am oprit să alimentăm și, fără să ne dăm seama, geamul din partea pasagerului era deschis. Când am ajuns la destinație, am realizat că Filou dispăruse”, a relatat Patrick.

Stăpânii și-au căutat motanul toată noaptea în jurul lacului Jouarres, unde plănuiseră să se odihnească înainte de a ajunge acasă. Cei doi soți au cercetat fiecare colț al autorulotei, însă fără succes. „Ne-am dat seama că probabil s-a strecurat pe fereastră în timpul opririi din Spania”, a spus Patrick.

Stăpânii l-au căutat disperați pe Filou

A doua zi, cuplul a cercetat zona benzinăriei, depozitele abandonate și spațiile naturale din jur, chemându-l pe Filou și lăsându-i mâncare. La benzinărie au întâlnit-o pe Carole, o angajată care „vorbea puțin franceză și adora pisicile”, care i-a îndrumat către o asociație pentru protecția animalelor din apropiere, condusă de Maribel Bibotitos de Angel.

„Maribel ne-a primit cu multă căldură, ne-a cerut poze cu Filou și ne-a însoțit la poliție pentru a declara pierderea animalului”, a explicat Patrick.

Cu toate că au continuat căutările, timpul nu le-a permis să rămână mai mult, întorcându-se în Franța cu inima frântă, dar cu speranța că, dacă Filou este găsit, cineva îi va anunța. În lunile care au urmat, asociația le-a trimis mai multe imagini cu pisici care semănau cu Filou, însă niciuna nu era el. Ulterior, pe 19 august, soții au revenit în Maçanet cu autorulota, după ce Carole le-a spus că a văzut un motan alb-negru.

„L-am văzut, dar a fugit înainte să putem verifica dacă era el”, a dezvăluit Patrick.

A revenit exact după cinci luni, chiar înainte de ziua stăpânei

Din nou, familia Sire s-a întors acasă fără Filou. Însă, pe 9 ianuarie 2026, exact cinci luni de la dispariția lui Filou, Evelyne a primit o vizită neașteptată. O vecină i-a mărturisit că hrănea de ceva timp un motan alb-negru slăbit și că, după ce l-a dus la veterinar pe 8 ianuarie, a descoperit că animalul are microcip. Deși numerele de telefon nu funcționau, adresa din baza de date i-a permis să-i găsească pe soții Sire.

La aflarea veștii, Patrick, care se întorcea din Narbonne, s-a dus direct la doamna Tisseyre: „Soția m-a sunat și mi-a povestit totul. Am plecat imediat la Homps. Și acolo, în grădina unei alei lăturalnice, l-am văzut. Era Filou”, a povestit bărbatul. „A călătorit 250 km, a trecut granița, orașe și râuri, ca să se întoarcă acasă. Este incredibil”, a exclamat el, potrivit lindependant.fr.

Revederea a avut loc cu o zi înainte de aniversarea lui Evelyne: „Mergeam către adăpostul de animale din Lézignan să adopt un pui de pisică roșcat pentru ea, dar soarta a vrut altfel”, a subliniat Patrick.