Un studiu american lovește în orgoliul stăpânilor de câini. Pisicile te fac o persoană mult mai bună și generoasă cu cei din jur

Un studiu recent, publicat în prestigioasa revistă Anthrozoös, specializată în interacțiunile dintre oameni și animale, aduce în prim-plan un detaliu surprinzător: proprietarii de pisici sunt mai activi în acțiuni caritabile decât cei care dețin câini. Rezultatele sunt bazate pe o analiză amplă și detaliată, care a examinat peste 788 de milioane de tranzacții realizate de 63 de milioane de donatori americani, între anii 2013 și 2022.

Această constatare a stârnit deja numeroase reacții, mai ales în rândul stăpânilor de câini. Dar, dincolo de orice dezbatere emoțională, este filantropia influențată de tipul de animal de companie pe care îl deținem?

Stăpânii de pisici donează mai des și mai mult

Cercetarea, coordonată de profesorul Ho-Chun Herbert Chang de la Dartmouth College, a analizat donații cuprinse între 20 și 100.000 de dolari, totalizând aproximativ 70 de miliarde de dolari în acțiuni caritabile, scrie Phys.org.

Rezultatele arată că:

Proprietarii de pisici au donat în medie 780 de dolari, în 15 donații individuale.

Proprietarii de câini au donat 700 de dolari, în 13 donații.

Persoanele care au atât pisici, cât și câini au oferit 630 de dolari, în 14 donații.

Aceste date demonstrează că iubitorii de pisici nu doar că oferă mai mult, ci și mai des, iar donațiile lor sunt direcționate către o varietate de cauze.

Ce rol joacă animalele de companie în obiceiurile filantropice

Poate un animal de companie să influențeze cu adevărat comportamentul filantropic al unei persoane? Profesorul Chang susține că deținerea unui animal de companie reflectă adesea trăsături de personalitate speciale, care se manifestă și în modul în care oamenii aleg să se implice în în acte caritabile.

De exemplu, proprietarii de pisici pot fi mai independenți, dar și mai reflexivi, fapt care i-ar putea face să empatizeze cu o varietate de cauze sociale.

Stăpânii de câini, recunoscuți pentru loialitate și sociabilitate, s-ar putea orienta spre un număr mai restrâns de cauze, dar cu o implicare personală.

Persoanele fără animale tind să fie mai raționale cu banii și, uneori, mai implicate financiar, dar mai puțin conectate emoțional cu ideea de empatie extinsă.

Surpriza: cei fără animale de companie donează cel mai mult

Poate cel mai interesant detaliu al studiului este că persoanele care nu dețin animale de companie sunt, în medie, cele mai generoase. Datele arată că donatorii fără animale au contribuit cu 1.060 de dolari, în 11 donații.

Această diferență este explicată, în parte, de un factor economic simplu: deținerea unui animal implică cheltuieli constante, de la hrană și vizite la veterinar, până la îngrijire și accesorii. Aceste costuri pot reduce bugetul disponibil pentru acțiuni filantropice.

Totodată, studiul a relevat că deținerea unui animal se află pe locul patru în lista celor mai importante variabile care influențează comportamentul filantrop după venit, nivel de educație, sexul persoanei și prezența unui animal de companie.

Profesorul Chang este de părere că tipul de animal de companie deținut poate fi corelat și cu orientările politice sau implicarea civică.

Studiul său sugerează că proprietarii de pisici sau câini tind să fie mai implicați politic, să voteze mai des și să participe la discuții sociale. În schimb, persoanele fără animale sunt adesea apolitice sau fără activități civice și sociale.

Diferențele dintre comportamentele proprietarilor de pisici și câini sunt statistic semnificative și relevante pentru înțelegerea modului în care personalitatea influențează generozitatea.

„Nu sunt diferențe uriașe, dar reflectă intuiția oamenilor”, explică profesorul Chang. Studiul sugerează că alegerea animalului de companie nu este întâmplătoare, ci se aliniază adesea cu trăsăturile de personalitate ale stăpânilor, inclusiv în ceea ce privește empatia, compasiunea și spiritul civic.