Un studiu dezvăluie o etapă importantă în istoria domesticirii pisicilor. Noile dovezi ADN arată că primele feline domestice au cucerit Europa acum 2.000 de ani, nu în neolitic, așa cum s-a crezut

Fie că sunt pisici din rasele Siameză, Persană, Maine Coon sau că sunt domestice cu părul scurt, sute de milioane de astfel de feline trăiesc în compania oamenilor în întreaga lume. Însă, în pofida popularităţii lor ca animale de companie, oamenii de ştiinţă s-au confruntat cu dificultăţi în încercarea de a descifra istoria domesticirii lor.

Un nou studiu despre pisici și domesticirea lor

Un studiu asupra genomului, publicat joi, are informaţii noi referitoare la momentul în care a avut loc o etapă cheie în domesticirea felinelor – introducerea pisicilor domestice în Europa din Africa de Nord, transmite Agerpres.

Pisicile domestice au pătruns în Europa în urmă cu aproximativ 2.000 de ani, la începutul perioadei imperiale romane, au descoperit experții, probabil datorită comerţului maritim. Unele dintre aceste prime feline ar fi putut fi aduse de marinari pentru a vâna şoareci pe vasele care navigau pe Marea Mediterană încărcate cu cereale transportate de pe câmpiile fertile ale Egiptului către porturile ce deserveau Roma şi alte oraşe care făceau parte din vastul Imperiu Roman.

Noile descoperiri ale științei

Descoperirile contrazic o idee care a persistat vreme îndelungată, potrivit căreia domesticirea s-a produs în vremuri preistorice, poate în urmă cu 6.000-7.000 de ani, când fermierii din Orientul Apropiat şi Orientul Mijlociu antic s-au mutat pentru prima dată în Europa, aducând cu ei pisici.

„Am demonstrat că cele mai vechi genomuri de pisici domestice din Europa datează din perioada imperială romană”, începând din secolul I, a precizat paleogeneticianul Claudio Ottoni de la Universitatea din Roma Tor Vergata, autor principal al studiului publicat joi în revista Science.

Ce au analizat cercetătorii

Cercetarea s-a bazat pe date genetice de la rămăşiţe de feline din 97 de situri arheologice din Europa şi Orientul Apropiat, precum şi de la pisici din prezent. Cercetătorii au analizat 225 de oase de pisici – domestice şi sălbatice -, cu o vechime cuprinsă între acum aproximativ 10.000 de ani şi secolul al XIX-lea, fiind generate 70 de genomuri feline antice.

Oamenii de știință au descoperit că rămăşiţele din siturile preistorice din Europa aparţineau pisicilor sălbatice, nu celor domestice timpurii. Câinele a fost primul animal domesticit de om, descendent dintr-o populaţie străveche de lupi, separată de lupii moderni. Pisica domestică a apărut mai târziu, descendentă din felina sălbatică africană.

„Introducerea pisicii domestice în Europa este importantă deoarece marchează un moment semnificativ în relaţia lor cu oamenii pe termen lung. Pisicile nu sunt doar o altă specie care soseşte pe un nou continent. Sunt animale care s-au integrat profund în societăţile umane, în economii şi chiar în sistemele de credinţă”, a spus Marco De Martino, paleogenetician la Universitatea din Roma Tor Vergata şi coautor al studiului.

Ce s-a întâmplat în urmă cu aproximativ 2.200 de ani

Datele obţinute pe baza studierii genomului indică două momente ale introducerii pisicilor în Europa din Africa de Nord. În urmă cu aproximativ 2.200 de ani, oamenii au adus pisici sălbatice din nord-vestul Africii pe insula Sardinia, a cărei populaţie actuală de feline sălbatice descinde din aceste pisici care au migrat. Însă, acestea nu erau domestice.

O dispersare separată din Africa de Nord, aproximativ două secole mai târziu, a format baza genetică a pisicii domestice moderne din Europa. Constatările studiului sugerează că nu a existat o regiune nucleu pentru domesticirea pisicilor, ci mai multe regiuni şi culturi din Africa de Nord au jucat un rol în acest sens, susține specialista în zooarheologie Bea De Cupere de la Institutul Regal Belgian de Ştiinţe Naturale, de asemenea coautoare a studiului.

Comerțul cu animale

„Momentul valurilor genetice de introducere din Africa de Nord coincide cu perioadele în care comerţul din zona Mediteranei s-a intensificat puternic. Pisicile călătoreau probabil pe post de vânători eficienţi de şoareci pe vase transportatoare de cereale, dar posibil şi ca animale valoroase cu semnificaţie religioasă şi simbolică”, a explicat De Cupere.

De pildă, pisicile erau importante în Egiptul antic, al cărui panteon includea zeităţi feline şi a cărui familie regală deţinea pisici de companie, uneori mumificându-le pentru a fi înmormântate în sicrie elaborate. Armata romană antică, cu avanposturi dispuse în toată Europa, şi anturajul acesteia au jucat un rol major în răspândirea pisicilor domestice pe întregul continent, aşa cum o atestă rămăşiţele de feline descoperite în siturile taberelor militare romane.

Prima pisică domestică din Europa identificată în urma studiului – similară genetic cu pisicile domestice actuale – a trăit cândva între anii 50 î.Hr. şi 80 d.Hr., în zona oraşului austriac Mautern an der Donau, locul unui fort roman de pe malul Dunării. Însă, studiul nu dezvăluie momentul şi locaţia domesticirii iniţiale a felinelor.

„Domesticirea pisicilor este complexă”, a punctat Ottoni, „iar ceea ce putem preciza acum este momentul introducerii pisicilor domestice în Europa din Africa de Nord; nu putem spune prea multe despre ce s-a întâmplat înainte şi în ce loc”.