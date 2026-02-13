Dincolo de partea estetică, unghiile câinilor și ale pisicilor sunt extrem de importante. Ele sunt esențiale pentru deplasarea lor, pentru apărare, la joacă sau la hrănire. De aceea, lungimea lor trebuie sa fie optimă. În caz contrar, animalele de companie pot dezvolta afecțiuni, unele grave și iremediabile. Medicul veterinar Beatrice Ilea a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, care sunt acestea, dar și cum se face toaletarea corectă a unghiilor cățeilor și pisicilor.
Când sunt prea lungi, unghiile:
- schimbă modul de sprijin al labei
- apar dureri la mers, șchiopătat
- articulațiile sunt suprasolicitate, ceea ce duce la artroză, mai ales la animalele în vârstă
Totodată, unghiile de o dimensiune necorespunzătoare se pot agăța și rupe, provocând răni și infecții:
- sângerări
- durere intensă
- infecții locale precum paronichia (infecția țesutului din jurul unghiei)
- unghiile curbate pot intra în pernițele labei, mai ales la degetele laterale (inclusiv pintenii)
- unghiile lungi adună murdărie și umezeală care pot duce la infecții bacteriene și fungice
Deformări ale labei
Creșterea excesivă a unghiilor poate duce la deformarea degetelor. De asemenea, în timp, pot apărea modificări permanente ale poziției labei
Probleme comportamentale
Atunci când unghiile animalului sunt prea lungi și el simte disconfort. De accea, acesta devine mai iritat, este mai puțin activ întrucat simte disconfort și va deveni reticent la joacă sau mișcare pentru a nu mai simți durere.
Trebuie tăiate unghiile?
Da, în majoritatea cazurilor este necesar. Tocirea naturală NU este suficientă pentru:
- animalele de apartament
- pisicile de interior
- câinii care merg mai mult pe iarbă sau pe suprafețe moi
Cât de des se taie unghiile?
La Câini
- La 3–4 săptămâni în medie
- La câinii sedentari sau de apartament: uneori mai des
- Semn clar: dacă se aud pe podea când merge câinele, sunt prea lungi
Să nu uitam de pinteni (degetele laterale) – nu se tocesc singuri!
Pisici
- La 2–4 săptămâni
- Mai ales la pisicile de interior
- Chiar dacă au ansamblu de zgâriat, nu este suficient
Cât de mult se taie?
- Doar vârful unghiei
- Evită zona roz (numită „miez” sau „quick”) – este vascularizată și doare dacă este tăiată
- La unghii închise la culoare, se taie treptat, puțin câte puțin
Recomandări practice
- Folosiți clești speciali pentru animale
- Obișnuiți animalul de mic cu manevra
- Recompensați după tăiere