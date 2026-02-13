Dincolo de partea estetică, unghiile câinilor și ale pisicilor sunt extrem de importante. Ele sunt esențiale pentru deplasarea lor, pentru apărare, la joacă sau la hrănire. De aceea, lungimea lor trebuie sa fie optimă. În caz contrar, animalele de companie pot dezvolta afecțiuni, unele grave și iremediabile. Medicul veterinar Beatrice Ilea a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, care sunt acestea, dar și cum se face toaletarea corectă a unghiilor cățeilor și pisicilor.



Când sunt prea lungi, unghiile:

schimbă modul de sprijin al labei

apar dureri la mers, șchiopătat

articulațiile sunt suprasolicitate, ceea ce duce la artroză, mai ales la animalele în vârstă

Totodată, unghiile de o dimensiune necorespunzătoare se pot agăța și rupe, provocând răni și infecții:

sângerări

durere intensă

infecții locale precum paronichia (infecția țesutului din jurul unghiei)

unghiile curbate pot intra în pernițele labei, mai ales la degetele laterale (inclusiv pintenii)

unghiile lungi adună murdărie și umezeală care pot duce la infecții bacteriene și fungice

Deformări ale labei

Creșterea excesivă a unghiilor poate duce la deformarea degetelor. De asemenea, în timp, pot apărea modificări permanente ale poziției labei



Probleme comportamentale

Atunci când unghiile animalului sunt prea lungi și el simte disconfort. De accea, acesta devine mai iritat, este mai puțin activ întrucat simte disconfort și va deveni reticent la joacă sau mișcare pentru a nu mai simți durere.

Trebuie tăiate unghiile?

Da, în majoritatea cazurilor este necesar. Tocirea naturală NU este suficientă pentru:

animalele de apartament

pisicile de interior

câinii care merg mai mult pe iarbă sau pe suprafețe moi

Cât de des se taie unghiile?

La Câini

La 3–4 săptămâni în medie

La câinii sedentari sau de apartament: uneori mai des

Semn clar: dacă se aud pe podea când merge câinele, sunt prea lungi

Să nu uitam de pinteni (degetele laterale) – nu se tocesc singuri!

Pisici

La 2–4 săptămâni

Mai ales la pisicile de interior

Chiar dacă au ansamblu de zgâriat, nu este suficient

Cât de mult se taie?

Doar vârful unghiei

Evită zona roz (numită „miez” sau „quick”) – este vascularizată și doare dacă este tăiată

La unghii închise la culoare, se taie treptat, puțin câte puțin

Recomandări practice

Folosiți clești speciali pentru animale

Obișnuiți animalul de mic cu manevra

Recompensați după tăiere