VIDEO EXCLUSIV | Unghiile netăiate la câini și pisici: Afecțiuni frecvente și cum le tai corect. Sfaturi de la veterinar

Alexandra Constantin 13 februarie 0 comentarii
Unui câine îi sunt tăiate ghearele Sursa foto: Anastasiia Poltavets | Dreamstime.com

Dincolo de partea estetică, unghiile câinilor și ale pisicilor sunt extrem de importante. Ele sunt esențiale pentru deplasarea lor, pentru apărare, la joacă sau la hrănire. De aceea, lungimea lor trebuie sa fie optimă. În caz contrar, animalele de companie pot dezvolta afecțiuni, unele grave și iremediabile. Medicul veterinar Beatrice Ilea a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, care sunt acestea, dar și cum se face toaletarea corectă a unghiilor cățeilor și pisicilor.


Când sunt prea lungi, unghiile:

  • schimbă modul de sprijin al labei
  • apar dureri la mers, șchiopătat
  • articulațiile sunt suprasolicitate, ceea ce duce la artroză, mai ales la animalele în vârstă

Totodată, unghiile de o dimensiune necorespunzătoare se pot agăța și rupe, provocând răni și infecții:

  • sângerări
  • durere intensă
  • infecții locale precum paronichia (infecția țesutului din jurul unghiei)
  • unghiile curbate pot intra în pernițele labei, mai ales la degetele laterale (inclusiv pintenii)
  • unghiile lungi adună murdărie și umezeală care pot duce la infecții bacteriene și fungice

Deformări ale labei

Creșterea excesivă a unghiilor poate duce la deformarea degetelor. De asemenea, în timp, pot apărea modificări permanente ale poziției labei

Probleme comportamentale

Atunci când unghiile animalului sunt prea lungi și el simte disconfort. De accea, acesta devine mai iritat, este mai puțin activ întrucat simte disconfort și va deveni reticent la joacă sau mișcare pentru a nu mai simți durere.

Trebuie tăiate unghiile?

Da, în majoritatea cazurilor este necesar. Tocirea naturală NU este suficientă pentru:

  • animalele de apartament
  • pisicile de interior
  • câinii care merg mai mult pe iarbă sau pe suprafețe moi

Cât de des se taie unghiile?

La Câini

  • La 3–4 săptămâni în medie
  • La câinii sedentari sau de apartament: uneori mai des
  • Semn clar: dacă se aud pe podea când merge câinele, sunt prea lungi

Să nu uitam de pinteni (degetele laterale) – nu se tocesc singuri!

Pisici

  • La 2–4 săptămâni
  • Mai ales la pisicile de interior
  • Chiar dacă au ansamblu de zgâriat, nu este suficient

Cât de mult se taie?

  • Doar vârful unghiei
  • Evită zona roz (numită „miez” sau „quick”) – este vascularizată și doare dacă este tăiată
  • La unghii închise la culoare, se taie treptat, puțin câte puțin

Recomandări practice

  • Folosiți clești speciali pentru animale
  • Obișnuiți animalul de mic cu manevra
  • Recompensați după tăiere

Sursa foto: Anastasiia Poltavets | Dreamstime.com

Alexandra Constantin contribuie constant la PetsCats.ro prin articole dedicate relației om‑animal, inteligenței emoționale și comportamentului necuvântătoarelor. Bazându-se pe studii și pe opiniile experților, ea oferă explicații clare și utile pentru cititori, cu scopul de a îmbunătăți înțelegerea și viața alături de animalele de companie.

