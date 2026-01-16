Unul dintre cei mai bătrâni iepuri din lume a murit. Toffee se apropia de 16 ani (FOTO)

Există un top al celor mai bătrâni iepuri din lume, însă unul dintre aceștia, Toffee, a murit recent la venerabila vârstă de 15 ani. Familia sa, din Hull, se simte incompletă după plecarea urecheatului.

Unul dintre cei mai bătrâni iepuri din lume a murit

Iepurele, din rasa Rex, a murit în liniște, în brațele stăpânei sale, Amy Baker. Toffee avea peste 15 ani, doborând cu mult speranța maximă de viață a iepurilor, care este de 12 ani. În general, acești blănoși trăiesc între șase și opt ani.

Inițial, Toffee a fost al surorii lui Amy, dar când femeia s-a mutat, nu a mai avut loc pentru iepurașul castaniu. În vârstă de 36 de ani, Amy a decis să îl păstreze ea pe Toffee și să aibă grijă de el alături de soțul și câinele lor.

„Sora mea a fost în lacrimi. L-a luat în 2010 de la Pets at Home și l-a ținut la părinții noștri o vreme, dar nu era loc în grădină când s-a mutat, așa că l-am luat și de atunci a fost animalul nostru de companie. Era un iepure de exterior, dar îl aduceam acasă iarna, iar pe măsură ce a crescut a stat în casă cu noi. De asemenea, orbea, îmbătrânea, așa că l-am vrut în casă.

A fost foarte trist, dar am o mulțime de fotografii cu el. Și câinelui nostru, Milo, îi este dor și el, obișnuia să stea și să-l spele și, din când în când, să se cuibărească lângă el, să-l lingă rapid. Este un labrador minunat și nu ar face rău nici unei muște”, a declarat Amy despre lipsa iepurelui, conform hulldailymail.co.uk.

Și-a dat ultima suflate în brațele omului său

În urmă cu o săptămână, Toffee a început să nu mai mănânce, așa că a fost dus la veterinar. Acolo i s-a spus lui Amy că organismul iepurelui nu mai rezistă și că se apropie momentul despărțirii. I s-au dat niște medicamente pentru ca durerea să îi fie atenuată și pentru ca sfârșitul să fie unul lin.

„Am avut de ales între a-l adormi pe loc sau a-i da medicamente ca să se simtă confortabil, ca să-l pot duce acasă pentru ultimele ore. L-am înfășurat într-o pătură, l-am ținut aproape de mine și a murit în brațele mele”, a mai povestit Amy Baker.

Familia a decis să îl incinereze pe Toffee, apoi Amy și-a dat seama că prietenul său iubit era probabil unul dintre cei mai bătrâni iepuri din lume. Neavând documente care să îi ateste acestuia data nașterii însă, nu s-a putut verifica acest lucru.

