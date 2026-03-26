Autorităţile olandeze au confiscat 261 de ouă suspectate că ar aparţine unor specii de papagali sălbatici pe Aeroportul Schiphol din Amsterdam după ce le-au găsit în bagajul de mână al unui cuplu care călătorea cu avionul din America Centrală spre Asia, a anunţat joi autoritatea olandeză de supraveghere a siguranţei alimentelor şi a produselor de consum, relatează Reuters, citată de Agerpres.

261 de ouă de papagali, confiscate în Olanda

Vameşii au găsit ouăle pe 24 martie, împachetate individual în hârtie şi grupate în pachete înfăşurate în tricouri. Atunci când au examinat unul dintre pachete, au auzit ciripituri şi au descoperit un pui de papagal care tocmai tocmai ieşise din ou. Pasărea era prea tânără pentru a se putea determina specia din care face parte, a dezvăluit Autoritatea olandeză pentru siguranţa alimentelor şi a produselor de consum (NVWA).

Poliţia Militară Regală i-a reţinut pe cei doi călători, a căror identitate şi naţionalitate nu au fost făcute publice.

Toate speciile de papagali sunt protejate în virtutea Convenţiei CITES, un tratat internaţional care reglementează comerţul cu plante şi animale pe cale de dispariţie, ceea ce înseamnă că se aplică reguli stricte privind deţinerea şi comercializarea păsărilor şi a ouălor acestora, transmite Agerpres.

Călătorii nu aveau asupra lor documente care să dovedească proprietatea legală asupra ouălor, au declarat reprezentanţii NVWA.

Ouăle şi puiul abia eclozat au fost transferaţi la o unitate de îngrijire specializată, unde ouăle rămase vor fi incubate, iar puii vor beneficia de îngrijiri specifice.