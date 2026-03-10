Un papagal dintr-o specie din zona sub-sahariană a fost identificat în Parcul Crâng, din municipiul Buzău, exemplarul fotografiat fiind un mascul care s-ar fi adaptat la mediul înconjurător, găsind în parc condiţiile necesare pentru a se adăposti, transmite Agerpres.

Pasărea a fost observată în preajma unei hrănitoare instalată în parc. În ultimii ani, pădurea a devenit un loc în care şi-au făcut apariţia o multitudine de specii sălbatice, de la căprioare şi iepuri, până la raţe sălbatice.

Prima semnalare a speciei în judeţul Buzău

“De azi avem prima semnalare din judeţul Buzău pentru papagalul Micul Alexander (Psittacula krameri), la o hrănitoare a Societăţii Ornitologice Române (SOR) dintr-un parc al oraşului Buzău”, a anunţat Vali Stănică, membru SOR.

Viceprimarul Sorin Ionuţ Apostu a reacţionat şi a evidenţiat faptul că Parcul Crâng oferă condiţiile pentru ca pasărea exotică să se poată dezvolta.

“Iată că în Parcul Crâng avem şi papagali! Nu e păcăleală de 1 aprilie, ci informaţia vine de la specialiştii SOR! Câteva lămuriri: această specie este originară din ţările din zona sub-sahariană şi din India, fiind una dintre puţinele specii bine adaptate la condiţii climatice temperate, cu ierni mai friguroase. De sute de ani a fost şi a rămas un animal de companie preferat de cei ce-şi doresc păsări în casă. Învaţă foarte uşor să vorbească, de aceea este o pasăre dorită ca animal de companie. Astfel a ajuns în Europa încă din Evul Mediu. Nu are probleme de adaptare dacă mediul este propice cuibăririi, asta însemnând existenţa copacilor bătrâni cu scorburi, iar aici Crângul este un mediu propice”, a transmis viceprimarul municipiului Buzău.

Papagalul Micul Alexander, o specie deja observată în mai multe oraşe din România

Ţinând cont că de-a lungul timpului în România au mai fost observaţi papagali în mediul sălbatic, reprezentanţii Primăriei Buzău subliniază că era de aşteptat ca şi în parcurile din oraş să îşi facă apariţia la un moment dat un exemplar.

“Prima observaţie în libertate datează din 2010, din Bucureşti, unde este şi cea mai mare colonie (peste 30 exemplare). Conform site-ului ROMBIRD (dedicat monitorizării păsărilor sălbatice), au fost semnalaţi în Galaţi, Timişoara, Piteşti, Cluj, Satu Mare, Arad, Sebeş, Oradea, Miercurea Ciuc, Braşov, Târgu Mureş, Ploieşti, Bucureşti. Era de aşteptat să apară şi la Buzău, având în vedere dimensiunile Parcului Crâng şi mai ales existenţa condiţiilor de cuibărit. Este o pasăre foarte agilă şi de cele mai multe ori reuşeşte să evite prădătorii (…), iar in Crâng avem ambele specii: uliu păsărar şi şoimul călător. Se adaptează de regulă la medii unde există fructe, seminţe, nuci, flori, lăstari. Exemplarul observat şi fotografiat în Crâng este un mascul, fiind uşor de recunoscut după inelul negru cu puţin roz din jurul gâtului care apare din al doilea an. Este o specie gregară (trăieşte în colonii), drept pentru care cred că sigur există şi alte exemplare în Crâng deoarece migrează în stoluri”, a mai precizat viceprimarul municipiului Buzău.

Pădurea Crâng, situată în vestul municipiului Buzău, reprezintă una dintre cele mai importante relicte forestiere ale sud-estului României, fiind alături de pădurile Spătaru şi Frasinu, aflate la 7 kilometri distanţă, o rămăşiţă a vastelor întinderi de odinioară ale Codrilor Vlăsiei.