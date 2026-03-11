Cu secole înainte de apariția incașilor, papagalii amazonieni erau cărați vii peste Anzi și crescuți în captivitate pe coasta Peru pentru penele lor vibrante.

Un nou studiu arată că acum aproximativ 1.000 de ani, o cultură pre-incașă a achiziționat papagali de la sute de kilometri distanță, în pădurea amazoniană, și apoi i-a ținut captivi pe coasta Peru, totul pentru penele vibrante ale păsărilor, care erau „simboluri prestigioase ale statutului”.

Papagalii care au traversat Anzii în caravane umane

Cercetătorii au găsit unele dintre aceste pene într-un mormânt vechi de 1.000 de ani, în urmă cu aproximativ 20 de ani. Acum, o nouă analiză dezvăluie „călătoria completă a acestor pene”, inclusiv originea păsărilor, ce mâncau și ce rute au urmat probabil păsările vii înainte de a fi comercializate către Yschma, o societate pre-incașă care a înflorit între anii 1000 și 1470 d.Hr.

Deși se știe de mult timp că incașii și alte culturi prehispanice comercializau și prețuiau penele de papagali, noul studiu este unul dintre primele care dezvăluie despre „cultura Ychsma că a participat la o rețea comercială sofisticată care se întindea pe Anzi”, au scris autorii în studiu.

Morminte vechi de un mileniu și pene păstrate perfect

Cercetătorii au descoperit mormântul în 2005, după o cercetare cu ajutorul unui radar de penetrare a solului, iar o excavare ulterioară a dezvăluit două morminte mari, căptușite cu piatră, în apropierea Templului Pachacamac , la 32 de kilometri sud de Lima. Într-unul dintre cele două morminte Yschma, arheologii au găsit ornamente din pene de papagal, în culori vii, care se păstraseră timp de secole.

Analiza ADN-ului a dezvăluit originea păsărilor

Acum, o echipă internațională de cercetători a analizat ADN-ul și compoziția chimică a penelor și a concluzionat că acestea provin de la papagali amazonieni vii, care au fost transportați și probabil comercializați peste munți, înainte de a fi ținuți în captivitate pe coasta peruană. Noul lor studiu a fost publicat marți (10 martie) în revista Nature Communications.

„Studiul nostru dovedește că, cu secole înainte de incași, societăți precum ychsma, chimú și altele gestionau deja rețele comerciale sofisticate, organizate, la distanță lungă”, a declarat pentru Live Science într-un e-mail co-autoarea studiului, Izumi Shimada, co-director al Proiectului Arheologic Pachacamac, care a descoperit inițial mormintele, și profesor de antropologie la Universitatea Southern Illinois. „Aceștia posedau cunoștințe ecologice și au negociat acorduri comerciale care legau Amazonul de deșerturile de coastă, dezvăluind că aceste state [erau] mai interconectate”.

Totuși, se pare că păsările captive nu trăiau la templu. „Creșterea la scară largă a acestor păsări captive s-ar putea să nu fi avut loc chiar la Pachacamac (nu s-au găsit schelete de papagal, coji de ouă sau semne ale unor adăposturi de reproducere), ci mai la nord, poate în Imperiul Chimú, care apoi comercializau penele recoltate spre sud către tribul Ychsma”, a declarat pentru Live Science, într-un e-mail, autorul principal al studiului, George Olah , cercetător la Universitatea Națională Australiană.

Patru specii exotice de papagali identificate

În timpul investigației, echipa a analizat ADN-ul mitocondrial a 25 de pene găsite în morminte și a stabilit că ornamentele atașate legăturilor funerare proveneau de la cel puțin patru specii de papagali tropicali: ara stacojie (Ara macao), ara roșii și verzi (Ara chloropterus), ara albastră și galbenă (Ara ararauna) și amazoane farinoase (Amazona farinosa). Toate aceste păsări sunt originare din pădurile tropicale la est de Anzi, nu de pe coasta peruană.

Aceste păsări trăiau la sute de kilometri de Ychsma, ceea ce sugerează că societatea a făcut comerț pentru achiziționarea păsărilor. „Faptul că au ajuns la peste 500 de kilometri distanță, de cealaltă parte a celui mai înalt lanț muntos din America de Sud, dovedește intervenția umană”, a spus Olah. „Ele nu zboară deasupra Anzilor”.

Dieta păsărilor arată că au fost crescute în captivitate

O analiză a izotopilor penelor (variații ale elementelor cu un număr variabil de neutroni în nucleul lor) a făcut lumină asupra hranei păsărilor. Spre deosebire de mâncarea papagalilor sălbatici moderni, care e bogată în fructe și semințe, penele antice de la Pachacamac au arătat diete bogate în plante precum porumbul și, posibil, alimente legate de agricultura de coastă, îmbogățite cu fecale de păsări marine.

„Deoarece au avut o dietă de coastă, acest lucru dovedește că păsările au fost aduse de-a lungul coastei și ținute în captivitate suficient de mult timp pentru a năpârli și a le crește pene noi cu semnătura izotopică pe care am detectat-o”, a declarat Olah.

Penele erau un prestigiu pentru elite

Penele de ara au prezentat, de asemenea, o diversitate genetică mai mare în ADN-ul lor. Acest lucru sugerează că reproducerea locală avea loc în apropiere de Pachacamac, iar păsările erau preluate din populațiile amazoniene și mutate prin rutele comerciale din munți.

„Deși este tentant să ne gândim la ele ca la animale de companie, dovezile arheologice sugerează că erau crescute în principal pentru penele lor, care erau obiecte de prestigiu valoroase folosite în tunicile, coafurile și legăturile funerare ale elitei”, a spus Olah.

Rutele comerciale peste Anzi

Pentru a determina cum se deplasau aceste păsări prin Anzi, echipa a analizat topografia antică, sistemele fluviale și condițiile oceanice, apoi a efectuat o analiză a rutelor „cu cost minim” pentru a determina care rute ar fi necesitat cea mai mică energie din partea caravanelor umane.

Rutele mai eficiente indicau două coridoare probabile: unul prin rețelele nordice legate de regiunile de coastă unde se afla Imperiul Chimú și altul prin pasaje andine centrale care legau coasta de zonele joase estice.