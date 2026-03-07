Actrița Jessie Buckley și rapperița Doechii se confruntă în ultimele zile cu un val de critici din partea fanilor și iubitorilor de animale, după ce au spus că urăsc pisicile și nu le consideră deloc prietenoase.

Vedete americane, vizate de critici după ce au spus că urăsc pisicile

Controversa a început când Doechii, câștigătoare a premiului Grammy, a scris pe rețeaua socială Threads că nu înțelege de ce oamenii consideră greșit să nu îți placă pisicile.

„Oamenii se comportă de parcă ar fi o crimă să nu îți placă pisicile, când ele chiar nu sunt animale prietenoase”, a afirmat artista, adăugând că aceste animale nu par să dorească să fie domesticite și că proprietarii ajung adesea zgâriați de propriile lor animale.

Aceste mesaje au stârnit imediat reacții din partea iubitorilor de pisici, care i-au reproșat că tot repetă aceste stereotipuri despre animale. Artista s-a apărat, spunând că ceea ce a spus despre feline sunt experiențe reale și frecvente.

Discuția s-a amplificat după ce a reapărut online un fragment dintr-un podcast în care actrița Jessie Buckley și colegul ei din filmul Hamnet, Paul Mescal, au vorbit și ei despre antipatia lor față de pisici. Buckley a spus direct: „Nu îmi plac pisicile”, iar Mescal a adăugat în continuarea ei: „Sincer, nu îmi plac deloc”, potrivit edition.cnn.com.

De ce sunt considerate rele pisicile

Actrița a povestit și un episod neplăcut petrecut în perioada în care l-a cunoscut pe actualul ei soț, când acesta avea două pisici. Buckley a relatat că una dintre ele părea să o antipatizeze în mod activ. Uneori chiar găsea fecale de pisică pe pernă, astfel că l-a pus pe partenerul său să aleagă: „A fost ori eu, ori pisicile”. În cele din urmă, felinele au plecat, iar actrița a rămas.

Declarațiile au generat reacții puternice pe rețelele sociale, mulți utilizatori considerând că vedeta nu are pic de empatie față de animale. Totuși, unii au spus că preferințele personale pentru câini sau pisici sunt o chestiune de gust și nu ar trebui transformate într-un scandal public.

Despre credința că pisicile ar fi „rele”, veterinarii spun că este o percepție greșită cauzată de faptul că temperamentul și comportamentul lor nu sunt înțelese. Spre deosebire de câini, pisicile provin din strămoși solitari și își manifestă afecțiunea într-un mod diferit, având firi mult mai independente.

