VIDEO | Ștrand pentru câini și stăpâni în septembrie. Mii de participanți la „Dogtember”, unul dintre cele mai mari evenimente caritabile din Marea Britanie

Piscina Saltdean Lido din East Sussex (Marea Britanie) a devenit locul unde bucuria patrupedelor s-a împletit cu entuziasmul proprietarilor. Aproximativ 2.000 de câini s-au scăldat în apa rece a piscinei în cadrul celei mai recente ediții a „Dogtember”, un eveniment anual dedicat strângerii de fonduri. Spectacolul, devenit tradiție, atrage mii de vizitatori și este considerat astăzi unul dintre cele mai mari evenimente de înot cu câini din UK, scrie BBC.

Dogtember, evenimentul care transformă toamna în sărbătoare

„Dogtember” se desfășoară pe parcursul a patru weekenduri consecutive, oferind câinilor și stăpânilor lor ocazia de a experimenta împreună atmosfera unică a piscinei Art Deco. Organizatorii estimează că până acum au fost vândute aproximativ 15.000 de bilete, ceea ce confirmă succesul și popularitatea tot mai mare a acestei inițiative.

Patrimoniu readus la viață

Construită în anii 1930 și încadrată ca monument istoric de gradul II, piscina Saltdean Lido a fost readusă la gloria inițială în vara anului 2024. Restaurarea s-a realizat printr-un efort comun al comunității și prin sprijinul Loteriei Naționale pentru Patrimoniu. Astăzi, administrată de Compania de Interes Comunitar Saltdean Lido, clădirea reprezintă un reper arhitectural.

Bucuria câinilor și a oamenilor

Deryck Chester, administratorul patrimoniului, descrie evenimentul cu având un farmec aparte: „Nu ești sigur cine se bucură mai mult – câinii sau oamenii. Toată lumea pleacă acasă cu un zâmbet larg pe față”. Într-adevăr, atmosfera este relaxantă și veselă, proprietarii venind din toate colțurile țării, de la Edinburgh până la Cardiff și Insula Wight, pentru a participa la experiență.

Dincolo de distracție și relaxare, evenimentul are un rol cheie în susținerea financiară a ștrandului. Anual, „Dogtember” aduce venituri de aproximativ 140.000 de lire sterline, fonduri vitale pentru întreținerea clădirii și funcționarea piscinei pe durata sezonului estival.

Înoturile canine au început în 2017, ca o încercare de a diversifica activitățile și de a crea noi surse de finanțare pentru patrimoniu. De atunci, evenimentul s-a transformat într-o tradiție care marchează sfârșitul verii și începutul toamnei.