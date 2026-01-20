Viralul zilei | Aventura scurtă a unei pisici surprinse pe plafonul unei mașini. Cum a fost pasagerul clandestin dus înapoi acasă (VIDEO)

Aventura unei pisici ieșite să ia niște aer s-a încheiat rapid, după ce a fost surprinsă pe plafonul unei mașini. Imaginile au fost postate pe internet, arătând ce viață interesantă pot avea felinele de fapt.

Aventura scurtă a unei pisici surprinse pe plafonul unei mașini

O pisică neagră cu pete albe a fost protagonista unei aventuri urbane interesante, dar scurte. În căutare de căldură, dar probabil și pentru a fi și la propriu la înălțime ca să observe tot ce o înconjoară, s-a urcat pe plafonul unei mașini parcate.

Nu este neobișnuit un astfel de comportament în rândul pisicilor, însă nimic nu ar fi putut anunța faptul că pisica va fi luată, fără să vrea, la plimbare cu autoturismul. Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook a Mirror Weird News.

La rândul său, șoferul mașinii s-a urcat la volan fără să observe că are un pasager clandestin. Nici felina nu a văzut că urmează să pornească la drum, iar când s-a trezit, nimic din ce știa ea nu mai era la locul său. Pisica s-a trezit într-un tur al cartierului, în timp ce evalua posibilitățile limitate. Era însă și prea târziu să coboare, mașina fiind în mișcare, dar și prea devreme pentru a se panica prea tare. S-a limitat la o atenție sporită și la un echilibru de invidiat, în timp ce mașina se deplasa.

Avertisment pentru șoferi, dar și pentru pisici

Când șoferul a realizat că pe plafonul mașinii sale se află o vietate, a făcut cale întoarsă și a adaptat și viteza pentru ca totul să se încheie cu bine pentru ambele personaje implicate în aventură.

Pisica a revenit în siguranță acasă, fără răni fizice, însă nu putem spune la fel și despre cele emoționale, căci la ce sperietură a tras, e posibil să fi fost puțin zdruncinată. Cu toate acestea, felina are acum ce povesti celorlalte pisici din zonă. Poate nu o vor crede pe cuvânt, dar noi știm că totul a fost adevărat.

În altă ordine de idei, această pățanie a pisicii poate fi un semnal bun de alarmă și pentru șoferi să își verifice mașinile cu rigurozitate înainte de a pleca la drum. Nu se știe niciodată ce pasageri străini se mai află la bord, mai ales acum, pe timp de iarnă.

