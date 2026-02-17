VIRALE

Viralul zilei: Un cățel a topit inimile fanilor la meciul Girona – Barcelona: ”Messi n-ar fi făcut asta mai bine” (VIDEO)

Claudiu Surmei 17 februarie 0 comentarii
Jucătorii barcelonei se joacă cu un câine înainte de meciul cu Girona din La Liga Sursa foto: Captură video / Instagram

Un moment adorabil de dinaintea fluierului de start al partidei dintre Girona FC și FC Barcelona a cucerit internetul. Jucătorii Barcelonei au fost surprinși la centrul terenului interacționând cu un cățel îmbrăcat în tricoul Gironei, cel mai probabil pentru a promova adopțiile și iubirea față de animale.

Moment viral la meciul Girona – Barcelona

Postarea oficială a clubului catalan pe Instagram, însoțită de mesajul „O nouă prietenie pe Stadionul Montilivi”, a devenit virală instant, adunând peste 10 milioane de reacții în mai puțin de 24 de ore. Un internaut a comentat amuzat: „Așa l-a tratat Messi pe Ramos mai bine de 10 ani în El Clasico”, referindu-se la felul în care un jucător al Barcelonei mângâia cățelul pe cap.

 

Meciul nu a fost la fel de  pentru Barcelona, care venea după un eșec usturător în Cupa Spaniei, 0-4 cu Atlético Madrid, și care a pierdut și în această etapă, 1-2 cu Girona, deși deschisese scorul. Echipa lui Hansi Flick ocupă acum locul 2 în campionat, la două puncte în spatele rivalei Real Madrid.

Chiar și după o zi dificilă pe teren, un cățel cu inimă mare a reușit să aducă un zâmbet pe fețele fanilor Barcelonei și să reamintească că uneori, cele mai virale momente nu se întâmplă doar în timpul meciurilor.

Sursa foto: Captură video / Instagram

By Claudiu Surmei

Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

