Un moment adorabil de dinaintea fluierului de start al partidei dintre Girona FC și FC Barcelona a cucerit internetul. Jucătorii Barcelonei au fost surprinși la centrul terenului interacționând cu un cățel îmbrăcat în tricoul Gironei, cel mai probabil pentru a promova adopțiile și iubirea față de animale.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Moment viral la meciul Girona – Barcelona

Postarea oficială a clubului catalan pe Instagram, însoțită de mesajul „O nouă prietenie pe Stadionul Montilivi”, a devenit virală instant, adunând peste 10 milioane de reacții în mai puțin de 24 de ore. Un internaut a comentat amuzat: „Așa l-a tratat Messi pe Ramos mai bine de 10 ani în El Clasico”, referindu-se la felul în care un jucător al Barcelonei mângâia cățelul pe cap.

View this post on Instagram A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona)

Meciul nu a fost la fel de pentru Barcelona, care venea după un eșec usturător în Cupa Spaniei, 0-4 cu Atlético Madrid, și care a pierdut și în această etapă, 1-2 cu Girona, deși deschisese scorul. Echipa lui Hansi Flick ocupă acum locul 2 în campionat, la două puncte în spatele rivalei Real Madrid.

Chiar și după o zi dificilă pe teren, un cățel cu inimă mare a reușit să aducă un zâmbet pe fețele fanilor Barcelonei și să reamintească că uneori, cele mai virale momente nu se întâmplă doar în timpul meciurilor.