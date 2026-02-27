Un gest banal s-ar fi putut încheia tragic pentru cel mai atipic animal de companie. Imaginile au surprins momentul în care un bărbat s-a speriat de moarte atunci când a crezut că și-a pierdut companionul.

Cel mai atipic animal de companie, la un pas să fie pierdut

În inima Pucket-ului, centrul social al Thailandei, în timp ce se plimba, o femeie a vrut să facă un gest de omenie atunci când a văzut un gândac uriaș plimbându-se pe capul unui bărbat.

Folosind două degete, femeia a îndepărtat rapid insecta, însă reacția bărbatului a luat pe toată lumea prin surprindere. În loc să îi mulțumească, acesta a sărit ca ars, în mod vizibil indignat, spunând cuvinte pe care nimeni nu le-a înțeles.

Ulterior s-a înțeles că de fapt gândacul era animalul de companie al acestuia, iar gestul femeii de a-l îndepărta a fost văzut drept o amenințare. Riscurile erau mari, cum ar fi călcarea accidentală a insectei. La scurt timp, bărbatul a început să caute cu privirea gândacul, care din fericire nu s-a îndepărtat prea mult.

Stăpânul său s-a aplecat și, cu răbdare, a așteptat ca insecta să i se urce în palmă pentru a porni din nou la drum. Imaginile postat pe Facebook de Daily Mail Animals au făcut înconjurul planetei, subliniind faptul că o relație de atașament se poate dezvolta între orice ființe din lume, indiferent de cât de atipic ar părea pentru unii.

