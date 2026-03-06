Cel mai prost câine de pază din lume este, deși greu de crezut, este chiar un Golden Retriever – rasă considerată foarte bună pentru securitate. Cea care i-a făcut această „reclamă” a fost chiar stăpâna sa.

Cum arată „cel mai prost câine de pază din lume”

Câinele, pe nume Tammy, locuiește alături de stăpânii săi la Flourish Farm, unde conviețuiește alături de mai multe animale, printre care rațe și boboci. În încercarea de a împiedica păsările să mai intre în casă, proprietara a încercat să își instruiască câinele să păzească intrarea.

Tammy avea de făcut un lucru extrem de simplu: să nu lase rațele să intre în casă. Într-un clip postat de femeie pe pagina de Instagram @susie_leblond_flourish_farm

însă, Tammy apare stând culcată chiar lângă ușă, în timp ce doi boboci de rață testează terenul. După ce s-au plimbat puțin pe lângă câine și au văzut că acesta nu schițează niciun gest de opunere, au intrat rapid în casă.

Stăpâna a observat și a gonit rapid păsările din casă, dar Tammy s-a ales cu o reclamă negativă pe tot internetul. Deși avea de apărat acea ușă, cățelul s-a rezumat la a observa ce se întâmpla în jur fără nicio reacție.

Deși Tammy nu pare să își ia în serios rolul de paznic al casei, clipul a cucerit internetul și a devenit încă o dovadă a naturii blânde și sociabile a acestei rase.

