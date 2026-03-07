O femeie din New Hampshire a făcut posibil ca un peștișor auriu să își îndeplinească propria dorință. Cum a fost posibil? I-a construit un dispozitiv care să îl ajute să înoate din nou, după o perioadă lungă de boală.

Un peștișor auriu și-a îndeplinit propria dorință – să înoate din nou

Angela Chaisson a observat că unul dintre peștii ei nu mai reușea să se miște normal în acvariu. Peștișorul auriu nu mai înota corect și ajungea destul de des pe fundul acvariului, uneori cu burta în sus. Toate acestea arătau că are probleme serioase de echilibru, astfel că stăpâna lui a decis să intervină.

Angela a conceput un dispozitiv inovator, asemănător cu un ham plutitor, care să ajute peștele să se mențină stabil în apă. Dispozitivul acționează ca un fel de centură ce susține corpul peștelui și ajutându-l să rămână în poziție normală.

Chiar dacă mișcările sunt mai lente decât în mod normal, micul norocos se poate deplasa cum trebuie prin acvariu și, practic, poate înota din nou. Scopul dispozitivului construit de stăpâna sa este să îi ofere stabilitate și să îl ajute să își recapete treptat forța.

Imaginile postate pe pagina de Facebook ABC7 cu micul pește purtând hamul improvizat au emoționat internauții, care laudă efortul femeii de a-și ajuta animalul de companie. Povestea lor rămâne un bun exemplu despre cât de multe pot face unii proprietari pentru prietenii lor necuvântători.

