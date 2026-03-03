Alertă în Neamţ! Peşti morţi descoperiţi în Râul Bistriţa, anchetă amplă declanşată de autorități

Autorităţile judeţene au constatat, marţi seara, 3 martie, mortalitate piscicolă pe râul Bistriţa, în aval de Barajul Reconstrucţia din Piatra-Neamţ, a informat Prefectura Neamţ, transmite Agerpres. La faţa locului au intervenit pompieri şi reprezentanţii Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Neamţ.

Pești morți găsiți în râul Bistriţa

“Constatările preliminare au confirmat existenţa peştilor morţi în zona semnalată. (…) Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamţ a prelevat probe de apă, utilizând laboratorul propriu, pentru efectuarea analizelor specifice. Reprezentanţii DSVSA Neamţ au recoltat probe din peştii morţi, care vor fi transmise pentru analiză la laboratorul de specialitate din cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti. De asemenea, Apa Serv (compania judeţeană de apă – n.r.) a prelevat probe din zona Bâtca Doamnei”, a precizat Prefectura Neamţ.

Reprezentanţii SGA Neamţ vor monitoriza situaţia pe parcursul nopţii. În funcţie de rezultatele probelor prelevate de la faţa locului, Prefectura Neamţ va dispune măsuri în consecinţă.

