Vulpi în centrul Capitalei, surprinse de camerele de supraveghere ala Muzeului Antipa: „Prezenţa acestor animale este un semnal” (VIDEO)

Trei vulpi au fost surprinse, sâmbătă, 3 ianuarie 2026, de camerele de supraveghere, în centrul Capitalei, în zona exterioară a Muzeului Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa”, transmite Agerpres.

3 vulpi și-au făcut apariția în centrul Capitalei

„În această dimineaţă, camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa” au surprins trei vulpi în zona exterioară a muzeului, chiar în centrul Bucureştiului”, a scris instituţia muzeală pe Facebook.

Potrivit sursei citate, prezenţa vulpilor „nu a reprezentat niciun pericol”, iar incidentul nu este unul neobişnuit: „Vulpile se numără printre speciile sălbatice cu cea mai mare capacitate de adaptare la mediul urban şi pot fi întâlnite astăzi în numeroase oraşe europene”.

Ce înseamnă prezența lor în București

„Prezenţa acestor animale este un semnal clar că fauna sălbatică se adaptează la transformările mediului create de om. Este un subiect de ecologie urbană care poate fi explicat şi înţeles, fără să-l privim cu teamă”, a spus dr. Luis Popa, directorul Muzeului Antipa.

Reprezentanţii muzeului susțin că pe durata evenimentului nu a existat nicio interacţiune între animale şi public, iar situaţia nu a implicat riscuri pentru vizitatori sau personal. Aceștia monitorizează fenomenul şi îl tratează ca pe o oportunitate de educaţie ştiinţifică privind biodiversitatea urbană.

Detalii despre Muzeul Antipa

Muzeul Antipa este unul dintre cele mai importante din România şi Europa de Est, fondat la data de 3 noiembrie 1834, la iniţiativa Marelui Ban Mihalache Ghica, care a donat colecţii valoroase de monede, fosile, animale şi opere de artă.

În prezent, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” deţine un patrimoniu ştiinţific de aproximativ două milioane de exemplare, grupate în colecţii zoologice, geologice, paleontologice dar şi de anatomie comparată, antropologie şi etnografie. Cu o medie de peste 500.000 de vizitatori anual, muzeul se numără printre cele mai vizitate instituţii culturale din țară.

Actualul sediu al muzeului din Şos. Kiseleff nr. 1 a fost proiectat de dr. Grigore Antipa, director între 1893 şi 1944, care a modernizat expunerile şi a introdus primele diorame biogeografice din lume.

