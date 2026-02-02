Westminster Kennel Club 2026: peste 3.000 de câini concurează pentru titlul suprem. La ce probe trebuie să fie cei mai buni (FOTO+VIDEO)

Cel mai important show canin din SUA – Westminster Kennel Club, ediția 2026, are loc în această perioadă în New York, unde circa 3.000 de câini din peste 200 de rase vor concura pentru titlul suprem.

Peste 3.000 de câini concurează la Westminster Kennel Club 2026

Ediția cu numărul 150 al celui mai prestigios concurs canin din Statele Unite ale Americii se va desfășura la Jacob K. Javits Convention Center, dar și la Madison Square Garden, unde patrupezii vor fi jurizați pentru agilitate, prezentare, grupuri și marea finală, notează People.

Iubitorii de animale se pot aștepta la un spectacol de neuitat anul acesta, după cum se anunță și pe pagina de Instagram a clubului. Peste 3.000 de câini – reprezentând toate cele 50 de state, Districtul Columbia, Puerto Rico și alte 17 țări – din 202 de rase eligibile concurează la Expoziția Canină Westminster din 2026.

Probele concursului desfășurat între 31 ianuarie și 3 februarie 2026 cuprind mai multe etape:

conformație – structură, mers, proporții, blană, expresie (cât de bine se potrivesc standardului rasei);

clasamentul celor mai bune exemplare din rasele înscrise;

câștigătorii intră în șapte grupe;

câștigătorii grupelor concurează pentru premiul final.

Urmează probele de agilitate, unde câinii trebuie să parcurgă un traseu cu obstacole. Aici contează viteza, precizia și cooperarea cu dresorul. Există și o probă de ascultare a comenzilor, ce cuprinde mers la pas, chemare, exerciții fără lesă sau indicații de tip șezi/culcat. Această probă denotă inteligența și controlul, contând mai puțin aspectul.

Premiul pentru cel mai bun câine al expoziției în anul 2025 i-a revenit lui Monty, Schnauzerul uriaș. Finala va avea loc pe 3 februarie, între 19:30 și 23:00, putând fi vizionată pe FS1 sau FOX One.

