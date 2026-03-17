Zeci de câini Beagle, salvați dintr-o fermă de exploatare. Activiștii au fost arestați

O acțiune dificilă a avut loc în Statele Unite, unde zeci de câini Beagle au fost salvați de activiști dintr-o fermă de exploatare. În urma acestei misiuni, mai multe persoane au fost încătușate și duse în arest.

Potrivit primelor informații, aproximativ 50 de activiști au pătruns în incinta Ridglan Farms, de unde au reușit să recupereze peste 20 de câini din cuști. Acțiunea descrisă de aceștia drept una de „salvare” a avut drept consecință arestarea mai multor persoane.

Activistul Wayne Hsiung, unul dintre organizatori, avocat și cofondator al Direct Action Everywhere, a declarat că acțiunea a fost necesară pentru a salva animalele din condiții pe care le consideră abuzive.

„Sunt la închisoare pentru că am salvat câini. Acolo trebuia să fiu. Am făcut ceea ce am crezut că este necesar pentru a aduce câinii în siguranță după ce autoritățile au refuzat să intervină”, a transmis acesta, potrivit unor declarații publice, citate de World Animal News.

O parte dintre câini ar fi rămas în grija activiștilor, însă restul au fost preluați de autorități, care le-au înapoiat fermei. Reprezentanții facilității susțin că intervenția activiștilor a fost una nelegală, care a provocat pagube, fiind și motivul pentru care s-a solicitat intervenția oamenilor legii.

Ridglan Farms este cunoscută pentru creșterea câinilor folosiți în cercetarea biomedicală, iar activitatea sa a fost de-a lungul timpului subiectul mai multor controverse legate de bunăstarea animalelor. În urma presiunilor publice, activitatea facilității ar urma să se încheie pe parcursul acestui an.

