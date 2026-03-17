Zeci de câini Beagle, salvați dintr-o fermă de exploatare. Activiștii au fost arestați

Raluca Alexe 17 martie 0 comentarii
Câine beagle sursa foto: Freepik

O acțiune dificilă a avut loc în Statele Unite, unde zeci de câini Beagle au fost salvați de activiști dintr-o fermă de exploatare. În urma acestei misiuni, mai multe persoane au fost încătușate și duse în arest.

Zeci de câini Beagle, salvați dintr-o fermă de exploatare

Potrivit primelor informații, aproximativ 50 de activiști au pătruns în incinta Ridglan Farms, de unde au reușit să recupereze peste 20 de câini din cuști. Acțiunea descrisă de aceștia drept una de „salvare” a avut drept consecință arestarea mai multor persoane.

Activistul Wayne Hsiung, unul dintre organizatori, avocat și cofondator al Direct Action Everywhere, a declarat că acțiunea a fost necesară pentru a salva animalele din condiții pe care le consideră abuzive.

Sunt la închisoare pentru că am salvat câini. Acolo trebuia să fiu. Am făcut ceea ce am crezut că este necesar pentru a aduce câinii în siguranță după ce autoritățile au refuzat să intervină, a transmis acesta, potrivit unor declarații publice, citate de World Animal News.

O parte dintre câini ar fi rămas în grija activiștilor, însă restul au fost preluați de autorități, care le-au înapoiat fermei. Reprezentanții facilității susțin că intervenția activiștilor a fost una nelegală, care a provocat pagube, fiind și motivul pentru care s-a solicitat intervenția oamenilor legii.

Ridglan Farms este cunoscută pentru creșterea câinilor folosiți în cercetarea biomedicală, iar activitatea sa a fost de-a lungul timpului subiectul mai multor controverse legate de bunăstarea animalelor. În urma presiunilor publice, activitatea facilității ar urma să se încheie pe parcursul acestui an.

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

sursa foto: Freepik

By Raluca Alexe

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

