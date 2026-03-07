Nu mai puțin de 20 de cămile au fost descalificate de la un concurs de frumusețe din Oman. Veterinarii au observat aspectul neobișnuit al cocoașelor unora dintre animale, dar și alte trăsături diferite.

Zeci de cămile descalificate de la un concurs de frumusețe

După o cercetare amănunțită a fiecăreia dintre cămile, autoritățile au constatat că unele dintre cămile fuseseră supuse unor proceduri cosmetice interzise, inclusiv injecții cu botox și fillere. Responsabilii pentru inspecția veterinară au observat anomalii în aspectul anumitor cocoașe, buze și alte zone ale trupului care nu puteau fi explicate prin condiții naturale, notează People.

Aceste practici sunt strict interzise în cadrul competiției, întrucât regulamentul subliniază că animalele trebuie evaluate conform trăsăturilor lor naturale. Consecința încălcării acestor reguli a fost descalificarea animalelor din concurs. Oficialii au declarat că astfel de modificări nu numai că contravin regulilor, dar pun și în pericol bunăstarea animalelor.

Printre nereguli se numără injecții cu Botox pentru a reduce ridurile și a netezi pielea, fillere dermice injectate pentru a mări anumite zone și alte substanțe folosite pentru a modifica artificial aspectul caracteristic al animalului.

Evenimentul, care atrage anual crescători și pasionați de cămile din întreaga regiune, este cunoscut pentru tradiția sa lungă și pentru accentul pus pe sănătatea și frumusețea naturală a animalelor.

