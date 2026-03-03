De Ziua Mondială a Faunei Sălbatice aflăm cum afectează animalele noastre de companie biodiversitatea și cum o putem salva fără să ne punem în pericol prietenii blănoși.

Cum afectează animalele de companie biodiversitatea

Circa 44% dintre locuințele din Uniunea Europeană au cel puțin un animal de companie, dintre care 90% sunt pisici sau câini. Pandemia de Covid a contribuit la această creștere, cu 11% în anul 2022. În total, la acel moment existau 340 de milioane, dintre care 127 de milioane de pisici și 103 milioane de câini.

Iar în timp ce oamenii se preocupă mai mult de bunăstarea propriilor animale de companie, numărul de exemplare sălbatice scade vertiginos, ceea ce duce la o afectare serioasă a biodiversității.

Când vine vorba de evaluarea nevoilor animalelor domestice și sălbatice, alegerea devine tot mai evidentă, mai ales atunci când cele două interacționează. În acest context, se analizează modalitățile prin care UE ar putea reduce impactul animalelor de companie asupra animalelor sălbatice.

În Uniunea Europeană, legislația de mediu este una strictă și bine structurată, comparativ cu cea pentru animalele de companie, care este încă incipientă. Vorbim și despre legea bunăstării animalelor, sub care se află însă doar speciile domestice, lăsându-le pe cele sălbatice sun incidența celei de mediu. Problema apare atunci când animalele de companie cauzează probleme animalelor sălbatice.

Pisicile sălbatice, cele mai mari pericole pentru faună

Ca exemplu, cele mai periculoase animale domestice devenite periculoase pentru cele sălbatice sunt cele care devin, la rândul lor, sălbatice. Ne referim la animalele de companie abandonate sau fugite de acasă. Acestea pot crea comunități autosusținute ce reprezintă consecințe grave pentru speciile native.

Pisicile sălbatice sunt considerate unele dintre cele mai mari vietăți prădătoare invazive de pe planetă, fiind responsabile pentru aproximativ 25% dintre extincțiile recente de reptile, păsări și mamifere la nivel mondial. Din cauza faptului că în Europa există o rezistență semnificativă în ceea ce privește recunoașterea pisicilor sălbatice ca specie invazivă, se limitează și opțiunile legale pentru gestionarea impactului lor asupra biodiversității.

În cazul câinilor, impactul ia în principal forma vânătorii animalelor sălbatice și a transmiterii bolilor. Chiar și o simplă plimbare pe o plajă sălbatică poate cauza ca unele păsări să își părăsească cuiburile sau chiar poate reduce timpul de incubație, afectând nivelul de reproducere.

Elaborarea unei noi legislații europene privind bunăstarea animalelor oferă o oportunitate de a consolida responsabilitatea proprietarilor, reducând totodată impactul libertății de mișcare a animalelor domestice și împiedicând abandonarea sau sălbăticirea acestora.

