100 de canari au murit într-un incendiu la o casă din județul Botoșani

100 de canari au murit, vineri, 26 decembrie 2025, în incendiul care a cuprins o locuinţă din localitatea Băiceni – comuna Curteşti din judeţul Botoşani, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), transmite Agerpres.

Potrivit acestora, incendiul, care a afectat casa şi garajul, ar fi fost generat de un scurt-circuit la instalaţia electrică: “Au ars acoperişul casei, bunurile de la mansardă, o sumă de bani, garajul şi o maşină. În incendiu au murit şi 100 de canari. S-au degradat bunurile de la parterul locuinţei. Cauza probabilă a incendiului a fost scurtcircuitul”, au explicat oficialii ISU.

La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Botoşani, cu trei autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD, dar şi un echipaj aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă Botoşani. Aceştia au constatat că incendiul se manifesta generalizat la nivelul casei şi al garajului.

