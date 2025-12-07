11 curiozități despre pisici pe care știința le confirmă după ani de studii. Gesturile felinelor pe care le-am înțeles greșit până acum

În ultimii ani, oamenii de știință au studiat mai mult comportamentul, fiziologia și alte particularități ale pisicilor. Unele dintre descoperirile lor cu siguranță te vor surprinde.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Tot mai multe studii fascinante explică unele dintre curiozitățile pe care le fac animalele noastre de companie și pe care oamenii de știință nu au putut să le explice până acum. De asemenea, acestea demontează unele dintre concepțiile greșite despre pisici și natura lor distantă.

Într-un interviu publicat de Universitatea din California, Emma K. Grigg, specialistă în comportamentul animalelor la Colegiul de Medicină Veterinară al acestei instituții, a explicat motivele din spatele mai multor comportamente feline, scrie UC Davis Magazine.

De ce torc pisicile

Cea mai răspândită credință este că fac acest lucru pentru a-și arăta bucuria. Cu toate acestea, experta afirmă că nu este întotdeauna cazul și că pisicile pot torce și atunci când sunt rănite sau pe moarte. Prin urmare, se crede că torsul este o altă funcție: de a solicita îngrijire, atenție, confort și/sau ajutor de la un companion.

Animalul de companie te frământă

Grigg susține că acest comportament pare să dateze încă din perioada în care sunt pisoi. Motivul este că, atunci când pisoii alăptează, își frământă adesea zona mamelonului pentru stimula laptele să curgă mai ușor. Se crede, de asemenea, că acest gest îi consolează.

„Când o fac pe persoana sau în patul lor preferat, este un comportament autocalmant. La oameni este aproape ca un semnal de legătură: «Ești important pentru mine și mă simt confortabilă». Deci este un lucru bun”, spune Grigg.

Mulți proprietari de pisici se întreabă cum își arată animalele lor de companie afecțiunea

Grigg susține că mersul printre picioarele tale, frecarea obrazului de tine sau chiar de ecranul computerului sunt semne că pisica te iubește: „Există o glandă în obrajii pisicilor pe care o folosesc pentru a-și marca mirosul. Într-un fel, te marchează ca parte a lumii lor”. Căutarea proximității unei persoane cu care se simt în siguranță este un semn de încredere. Apoi, fiecare pisică, la fel ca noi, va cere mai multă sau mai puțină afecțiune fizică din partea stăpânului său.

Cea mai bună tehnică de a te împrieteni cu o pisică

Un studiu publicat în revista Scientific Reports în 2020 a indicat că cea mai bună modalitate de a stabili o legătură emoțională cu pisica este utilizarea așa-numitei „tehnici a clipitului lent”, care presupune să-ți privești animalul în timp ce clipești încet.

Pisicile știu când vine o furtună

La fel ca alte animale, pisicile sunt mult mai sensibile decât noi la sunete, mirosuri și schimbări de presiune atmosferică. Chiar înainte de o furtună, urechea internă a pisicii detectează această scădere bruscă a presiunii. Dacă furtuna a izbucnit deja la kilometri distanță, animalul poate fi chiar capabil să perceapă bubuitul tunetului în depărtare.

De ce le plac cutiile

Pisicile au nevoie de o temperatură ambientală mult mai caldă decât noi, iar podelele din casele noastre sunt de obicei foarte reci. De aceea, dormitul într-o cutie este atât de atrăgător pentru aceste feline: pur și simplu se simt bine acolo.

Pisica nu trebuie să fie vegană

Chiar dacă ții o dietă săracă în proteine ​​animale, nu ar trebui să-ți obligi pisica să mănânce la fel. Pisicile sunt carnivore prin natura lor, iar anumiți aminoacizi, cum ar fi taurina, se găsesc doar în carne și pe care organismul lor nu îi poate sintetiza. O deficiență a acestui compus poate provoca orbire și insuficiență cardiacă, iar un exces creează infecții grave ale tractului urinar, așa că administrarea unui supliment sintetic de taurină nu este recomandată.

Anxietatea de separare

Se spune că pisicile sunt distante și independente… total fals! Și lor le este dor de noi, așa cum demonstrează un studiu publicat de Science Focus, care a dezvăluit că una din 10 pisici domestice prezintă probleme de comportament atunci când sunt separate temporar de stăpâni.

Pisicile își iubesc stăpânii

În 2019, un studiu științific a dezvăluit că pisicile prezintă aceleași trăsături de atașament ca și câinii, la care prezența unui îngrijitor uman declanșează comportamente ce indică faptul că se simt în siguranță.

Pisicile domestice au un impact major asupra biodiversității

Iubim pisicile, dar cel mai bine este să nu fie lăsate libere. Conform unui studiu din 2020, publicat în revista Animal Conservation, felinele domestice ucid de două până la 10 ori mai mult decât prădătorii sălbatici de dimensiuni echivalente din aceeași zonă.

„Când adăugăm densitatea pisicilor domestice din unele zone, riscul pentru populațiile de păsări și mamifere mici se agravează și mai mult”, a explicat Roland Kays, cercetătorul principal al studiului.

Mustățile le ajută la vânătoare

Mustățile pisicii sunt alcătuite din aproximativ 24 de fire de păr mobile, împreună cu alte fire mici în jurul ochilor, bărbiei și a părții din spate a picioarelor din față. Aceste fire de păr îngroșate sunt pline de terminații nervoase care ajută pisicile să vâneze pe întuneric și să fie precise în mișcările lor.