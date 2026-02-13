O nouă zi de tensiune la adăpostul privat de câini Vetmedan din Suraia, Vrancea. Conform informațiilor făcute publice de Asociația Dreptate pentru Animale, peste 200 de câini se află în condiții precare, iar autoritățile sunt acuzate că nu intervin eficient.

Intervenție la Suraia: asociațiile nu se dau bătuțe

Echipe mixte de la Save Our Paws, Sache Vet și Kola Kariola s-au deplasat la Suraia pentru evaluarea stării câinilor și pentru a începe sterilizarea celor suficient de sănătoși. Totuși, polițiștii de la BPA Vrancea s-au opus intervenției, motivând că „acei câini nu sunt în stare iminentă de pericol”.

Activiștii au reacționat: câinii sunt înfometați, slăbiți și chinuiți, iar starea lor critică este rezultatul inacțiunii autorităților.

Deși BPA a constatat că uciderea câinilor s-a făcut fără intenție, fapta a fost catalogată drept contravenție, nu infracțiune. Autoritățile au refuzat preluarea câinilor în custodie sau plasarea lor la adăposturi specializate.

În acest context, câțiva câini au fost salvați de ONG-uri:

Asociația pentru Protecția Animalelor Măriuța a preluat 8 căței

Emma Stratulat a preluat 2 câini

Kola Kariola a preluat 10 câini

Măsurile anunțate de DSVSA Vrancea

Într-un comunicat oficial din 13.02.2026, DSVSA Vrancea a transmis că situația nu corespunde întocmai relatărilor publice și a luat mai multe măsuri concrete:

Suspendarea activității adăpostului Vetmedan pentru 30 de zile

Aplicarea a 3 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 39.000 RON pentru nerespectarea spațiului minim pentru fiecare câine, gestionarea necorespunzătoare a produselor farmaceutice veterinare și a subproduselor animale nedestinate consumului uman

Interzicerea eutanasierii câinilor , aceștia urmând să fie dați spre adopție conform legislației

Sesizarea Colegiului Medicilor Veterinari Vrancea pentru măsuri suplimentare, în urma imaginilor publicate în mediul online

DSVSA Vrancea a subliniat disponibilitatea de colaborare cu alte instituții pentru protecția sănătății animalelor și aplicarea legislației sanitare veterinare.

Asociațiile cer acțiuni mai dure

În ciuda măsurilor DSVSA, mai multe organizații pentru drepturile animalelor cer:

Demiterea șefului BPA Vrancea

Sancționarea angajaților care au instrumentat cazul

Activiștii se întreabă retoric: dacă animalele din lagărul morții de la Suraia nu sunt în pericol iminent, atunci cine este?