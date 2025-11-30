Echipele mixte ale ASPA și Poliției Locale a Municipiului București, cu sprijinul Jandarmeriei Capitalei, au desfășurat recent o acțiune de informare și control în Sectorul 5, pentru a verifica respectarea legislației privind deținerea câinilor.

Pe parcursul activității, polițiștii și inspectorii ASPA au discutat cu 163 de locatari, dintre care 57 de persoane dețineau 77 de câini, atât de rasă, cât și de rasă comună. Dintre câinii de rasă comună, 20 erau sterilizați și 24 microcipați.

În urma verificărilor, 23 câini au primit notificări că trebuie sterilizați și/sau microcipați, iar polițiștii locali au lăsat 54 de invitații la adresele unde proprietarii nu au fost găsiți.

Sterilizare gratuită în Sectorul 5

Pentru a facilita respectarea legislației, clinica veterinară mobilă Hands&Paws va oferi servicii gratuite de sterilizare în zilele de 13-14 decembrie 2025, la Școala Gimnazială nr. 124.

Toți proprietarii care au primit notificări, dar și alți deținători interesați, își pot programa câinii pentru sterilizare sau microcipare. Programările se fac la numărul 0743.204.942, de luni până vineri, între 09:00 și 16:00.