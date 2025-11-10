Jennifer Aniston, cunoscută pentru rolul lui Rachel Green din „Friends”, a lansat pe 1 octombrie o carte pentru copii, marcând astfel debutul ei literar. Povestea cărții „Clydeo” îl are ca personaj principal pe câinele lui Jennifer, Clyde, care a fost adoptat. Pentru a sărbători lansarea cărții, actrița a demarat o campanie de strângere de fonduri, dedicată adăposturilor de animale din întreaga lume.

Jennifer Aniston, campanie în numele lui Clyde

Jennifer Aniston și-a dorit să creeze această strângere de fonduri, pentru a ajuta toate animalele din lume care au nevoie de un sprijin: „Putem inspira oamenii din toată lumea să doneze măcar câte un dolar, care se tot adaugă. Putem să facem cunoscută cauza și să ajutăm adăposturile care trebuie ajutate neaparat.”, a declarat actrița pentru publicația People.

Cartea ei de debut, „Clydeo” a scris-o despre câinele ei, Clyde, pentru a motiva copii să vrea să învețe despre adopție și importanța ei. „Sunt atât de concentrați pe telefoanele acestea și pur și simplu dispar într-un gol al scrolling-ului,” spune Jennifer. „Nu mai petrec timp fiind stimulați de lumea din jur și descoperind ce vor cu adevărat să facă.”

Clyde a fost adoptat în urmă cu 4 ani, iar actrița a declarat că noua ei carte va fi primul volum dintr-o serie de 4 povești, toate dedicate copiilor.

