Victoria Stilwell, trainer canin și prezentatoare TV, lansează o serie de acuzații cu privire la numărul câinilor care șchiopătează la concursul Cruft, inclusiv la ultima ediție din 2026. Aceasta cere schimbări serioase privind condițiile și bunăstarea animalelor participante la competiție.

Acuzații la Crufts 2026: Prea mulți câini care șchiopătează în ring

Deși evenimentul este unul internațional și are milioane de fani, concursul implică peste 18.000 de animale. Multe dintre ele au părut că nu se simt în largul lor sau că pregătirea și-a pus amprenta negativ asupra lor prin faptul că au apărut șchiopătând în ring.

Într-o serie de declarații recente, Stilwell a detaliat comportamente „inacceptabile” ale unor proprietari în ring. Printre ele se numără tehnici de manipulare dureroase pentru a aranja poziția câinilor înainte de evaluare, manevrarea necorespunzătoare a lesei și ajustarea picioarelor din spate pentru a obține un aspect preferat de jurați.

Stilwell a recunoscut unele îmbunătățiri, cum ar fi lărgirea culoarelor între standuri și introducerea unui instrument de evaluare a sănătății. Cu toate acestea, ea spune că mai sunt necesare modificări.

„Numărul de câini pe care îi văd șchiopătând în ring este inacceptabil. Trebuie să ne amintim că animalele participante trebuie să aibă temperament potrivit pentru a face față unui mediu atât de aglomerat”, a spus ea, potrivit BBC.

De asemenea, vedeta de televiziune a subliniat faptul că trebuie să se facă diferența clar între iubitorii de animale înscriși în concurs și cei care participă doar pentru propriul ego. Opiniile lui Stilwell au fost împărtășite și de alți experți canini.

Un alt profesionist prezent la show a explicat că, deși unele schimbări au fost implementate, acestea nu sunt suficiente pentru a preveni manipularea abuzivă și reproducerea necontrolată a câinilor. În același timp, discuțiile cu The Kennel Club continuă, iar organizația s-a arătat deschisă la feedback și la implementarea de noi măsuri pentru bunăstarea câinilor.

