Adăposturile de animale, la limită după un an epuizant: cereri record, costuri uriașe și resurse tot mai puține

Adăposturile de animale au încheiat un an greu, despre care au spus că, deși a fost foarte obositor, a fost și foarte productiv, reușind să salveze mii de animăluțe și să ajute oameni care nu mai puteau avea grijă de blănoși.

Adăposturile de animale, la limită după un an epuizant

Potrivit BBC, centrele de salvare a animalelor au explicat cum anul 2025 le-a lăsat nu doar mai sărace financiar, dar și mai puțin capabile să ofere ajutor oamenilor și animalelor în nevoie.

Adăposturile din Bristol și Somerset au declarat pentru BBC West că cererile nu au fist niciodată mai multe ca în anul ce tocmai a trecut. Centrul Ferne de lângă Chard, de exemplu, a dat afară mai multe persoane în anul 2024 pentru a se asigura că vor avea fonduri pentru ce avea să urmeze în viitor. Cu toate acestea, costurile au tot crescut, iar economiile s-au epuizat rapid.

„Într-un an, costurile noastre operaționale de bază au crescut cu aproximativ 15%. oar utilitățile au crescut cu 20%, așa că simțim cu adevărat acest lucru. Am observat o creștere bruscă a numărului de animale care doresc să fie adăpostite în altă casă și am observat o creștere a numărului de persoane care trebuie să se predea pentru că nu își mai permit să aibă grijă de animalele lor de companie”, a declarat Emma Purnell, directorul general al organizației caritabile.

Tot mai multe cereri, tot mai puține soluții

De multe ori, adăpostul este nevoit să refuze cererile de preluare a animalelor din cauza capacității reduse și, de cele mai multe ori, deja ajunsă la capacitate maximă.

„În prezent, avem o listă de așteptare pentru fiecare specie pe care o deținem, 107 câini pe lista noastră de așteptare, 72 de pisici, 43 de cai și avem la dispoziție doar un număr limitat de spații și resurse. Concurența pentru venituri este cu adevărat acerbă, iar economia s-a schimbat mult, iar oamenii au un venit disponibil mai mic”, a declarat Nikki Haddock, managerul de îngrijire a animalelor al organizației caritabile.

Și proprietara adăpostului Little Paws, o organizație caritabilă cu sediul în Clevedon, North Somerset, susține că „în fiecare an devine din ce în ce mai greu”.

„Numerele sunt mult mai mari, iar costul pentru fiecare animal este mult mai mare. Există o concepție greșită conform căreia tratamentul veterinar este gratuit pentru animalele salvate. De asemenea, observăm o creștere semnificativă a numărului de pisici care nu sunt castrate și facturi veterinare care cresc foarte rapid, ceea ce înseamnă costuri mai mari pentru noi”, a explicat și Tracey Bryant.

